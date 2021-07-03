2276 زيارة تفتيشية على المؤسسات في دبي خلال 24 ساعة

المصدر: دبي-وائل نعيم

نفذ مفتشو بلدية دبي 2276 زيارة تفتيشية على المؤسسات أول أمس أسفرت عن إغلاق مغسلة، بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، وتم مخالفة مؤسسة وتوجيه 20 تنبيهاً، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2254 مؤسسة، فيما بلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 99%.



ويحرص مفتشو بلدية دبي خلال الجولات الرقابية على التأكد من تنفيذ التعليمات الصحية والوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في جميع المؤسسات، حيث يتم متابعة الاشتراطات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.



وتتخذ بلدية دبي الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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