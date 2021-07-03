بدء استقبال طلبات المشاركة بـ «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي ـ وام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن بدء استقبال طلبات العارضين والشركات والزوار لحجز أجنحتهم والمشاركة في الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية التي تنظمها الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل في موقع إكسبو 2020 دبي.



وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: إن تزامن هذه الدورة من المعرض مع إكسبو 2020 دبي يتيح فرصة للشركات والعارضين للوصول إلى عدد أكبر من الزوار والمستثمرين وصناع القرار والمؤسسات الحكومية والخاصة إضافة إلى رواد الصناعة والخبراء والمصنعين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم للترويج لمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة وعقد الصفقات وبناء الشراكات والتعرف على احتياجات السوق وأبرز المشاريع الحالية والمستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية في المنطقة، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.



وأضاف الطاير أن معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» سيشكل منصة عالمية رائدة تسلط الضوء على الترابط الحثيث بين الاستدامة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتأثير التقنيات الإحلالية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومجالات البحوث والتطوير لإنتاج الطاقة النظيفة والمياه، مشيراً إلى أن المعرض يوفر للزوار أيضاً فرصة المشاركة في مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل المتخصصة لمناقشة أحدث التقنيات والحلول في قطاعات النفط والغاز وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والشبكات.



ولفت إلى أن المعرض رسخ مكانته الدولية منصة متكاملة للشركات والمؤسسات العاملة في تقنيات الطاقة والمياه والبيئة تتيح تجربة استثنائية للعارضين والزوار من كافة أرجاء العالم للاطلاع على أحدث التقنيات وآخر التطورات في قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار. ويمكن التسجيل في الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية من خلال الموقع الإلكتروني (https://www.wetex.ae/Registration).

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