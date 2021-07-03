«صيفنا سعادة» في عجمان ينطلق بمبادرات وبرامج متنوعة 11 الجاري

المصدر: عجمان - وام

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» عن انطلاق النسخة الثانية من البرنامج في 11 يوليو الجاري، ويستمر حتى 19 أغسطس المقبل، متضمناً 4 محاور رئيسية وهي المبادرات والبرامج المجتمعية، والمبادرات والبرامج العلمية والدينية والثقافية، وبرامج تطوير الذات البرامج والأنشطة الرياضية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة في مركز عجمان X بحضور أحمد الرئيسي رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعلي الشامسي نائب رئيس اللجنة العليا، ورؤساء اللجان والأعضاء ومنسقي الجهات المتعاونة والمساهمة ووسائل الإعلام.



وأكد أحمد الرئيسي أن البرنامج يحظى برعاية ودعم واهتمام ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، إذ حقق البرنامج نجاحه اللافت والمشرف في النسخة الأولى، بدعم وإشراف من سموه الذي يؤكد أهمية الاستمرار في الأنشطة التي من شأنها أن تعزز سعادة المجتمع وتوفر له جودة في الحياة، وتساعد المشاركين على تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتزودهم بالمعارف والعلوم التي تصنع منهم جيلاً متسلحاً بالعلم والمعرفة.



وقال الرئيسي: «انطلاقاً من هذه المعطيات فإننا نؤكد أن صيفنا سعادة يهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في التنمية المستدامة، ودمج وتمكين مختلف الفئات في بناء المستقبل، ورفع قدرات المشاركين في الجوانب التعليمية والتدريبية، واستكشاف المواهب والطاقات الإبداعية والابتكارية، وتمكين الأسرة من استغلال الموارد المتاحة والاستفادة من الوقت».



وثمن الجهود الكبيرة التي بذلت من اللجان العاملة، موضحاً أن القاسم المشترك في النسختين الأولى والثانية لبرنامج «صيفنا سعادة» هو الرغبة في تعزيز الصورة المشرفة، وتحقيق التطلعات المرجوة من المشاركين وجميع فئات المجتمع، خاصة أن الفعاليات حظيت بمتابعة كبيرة كانت واضحة خلال النسخة الأولى في الأرقام التي تم الإعلان عنها.



ونوه الرئيسي إلى أن اللجنة تضع في تقديرها أهمية الالتزام من جميع المشاركين والمتابعين للفعاليات الصيفية بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في جميع أرجاء الدولة، وذلك امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لسلامة المجتمع وحمايته من خطر «كوفيد 19».



من جانبه قال علي الشامسي: «فخورون بدعم ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي للفعاليات الصيفية، والنجاح الذي حققته النسخة الأولى يمثل دافعاً قوياً نحو الأفضل في النسخة الثانية، والترتيبات التي كانت حاضرة على نطاق واسع في الفترة الماضية تجسد الرغبة القوية في العمل بكل ما نملك للوصول إلى أفضل مؤشرات السعادة لدى جميع المشاركين والمتابعين للفعاليات المختلفة، والتي أعدت بعناية ومتابعة من فريق العمل».



وأوضح الشامسي أن اللجان العاملة ضاعفت جهودها خلال الفترة الماضية لوضع الترتيبات الملائمة، وتنفيذ الخطط المقررة، وذلك لضمان تحقيق النجاح المطلوب ورسم السعادة على وجوه الجميع.







أنشطة



ولفت إلى أن برنامج صيفنا سعادة لهذا العام يتميز بأنشطة وبرامج نوعية تخدم وتحقق الأهداف المنشودة من هذا البرنامج، حيث قسم البرنامج إلى 4 محاور يتمثل المحور الأول في المبادرات والبرامج المجتمعية، والذي يحوي 4 فعاليات وهي مسابقة «أسرة وطن - أفضل برنامج أسري» وينفذ بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، ومسابقة «غرس الأمل - الزراعة المائية» بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وبرنامج «صيفك تجاري» بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال في عجمان وجمعية الإمارات للتوحد، وبرنامج «التوست ماستر» بالتعاون وزارة تنمية المجتمع.



ونوه إلى أن المحور الثاني يتمثل في ورش العمل والتي تتضمن، ورش الباريستا الصغير المحترف، والذكاء الاصطناعي، ومقتطفات من كتاب العمل العميق، وأسرار شخصيتك ما بين الهواية والطموح، وورشة المواطنة الإيجابية، وتقام جميعها بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال في عجمان، وجمعية الإمارات للتوحد، والدفاع المدني في عجمان.



وأشار إلى أن المحور الثالث المتمثل في البرامج العلمية والدينية والثقافية يتضمن فعاليات متنوعة ونوعية منها أساسيات البرمجة والأردوينو، والتطبيقات الذكية والمبرمج الصغير، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتيكس، ومسابقة حفظ القرآن الكريم، ومسابقة الإذاعة جاوب سؤالنا، ومسابقة سؤال على الماشي، وتنفذ هذه الأنشطة بالتعاون مع مركز حميد بن راشد لتحفيظ القرآن الكريم ونادي الإمارات العلمي ومركز عجمان x ومركز فيوتشرز سكلز للتدريب، وراديو وتلفزيون عجمان.



وذكر أن المحور الرابع مخصص للأنشطة الرياضية ويتضمن برنامج اللياقة البدنية، وبرنامج للتايكواندو والسباحة، والتعليق الرياضي والألعاب الإلكترونية.



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