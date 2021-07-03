15.428.281 جرعة لقاح "كوفيد19" حصيلة جديدة في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 65.939 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15.428.281 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 155.99 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد 19 وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد 19.







فحوص



وأعلنت الوزارة إجراء 283,661 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 636,245 حالة.



‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,825 حالة.



‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,638 حالة جديدة وتعافيها التام وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 614,636 حالة.

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