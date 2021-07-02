أكاديمية ربدان تكرم طلابها من منتسبي شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

كرمت أكاديمية ربدان نخبة من طلابها المتميزين والمتفوقين من منتسبي شرطة أبوظبي بحضور اللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي والدكتور فيصل عبيد العيان نائب رئيس الأكاديمية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم نظمته الأكاديمية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد بحضور عدد كبير من طلبة الأكاديمية وأعضاء هيئتها التدريسية وعدد من الضباط والمسؤولين من شرطة أبوظبي.

وقال اللواء فارس خلف المزروعي: «فخورون بأبنائنا الذين حققوا مستويات عالية في الاختبارات والامتحانات النظرية والتطبيقية التي من شأنها أن تجعل منهم رجال شرطة وأمن يتمتعون بالأهلية والكفاءة لصون أمن وسلامة مجتمع أبوظبي بجميع شرائحه الاجتماعية ومواجهة مختلف أنواع الجرائم التقليدية والرقمية بأحدث الوسائل العملية المتبعة في الدول المتقدمة».

وأضاف: «إن تميزكم في الدراسة سيجعلكم قادرين على شغل مناصب المسؤولية العليا بعد تمتعكم بالجاهزية لأداء مهامكم في الحفاظ على السلامة العامة وفقاً لأسس علمية تلبي الاحتياجات الأمنية المستقبلية وتواكب المتغيرات والتطورات، مرتكزين على أسس راسخة من العلم والمعرفة واستشراف المستقبل ووفق أفضل المعايير المتقدمة عالمياً».

وأثنى على جهود أكاديمية ربدان وكوادرها الأكاديمية والإدارية في توظيف الإمكانات المتاحة لديها بما يتفق مع أحدث أساليب التعلم والتدريب العالمية والتي تدفع بالعملية التعليمية إلى الأفضل وتواكب احتياجات اليوم والغد.

من جانبه قال الدكتور فيصل العيان: «فخورون بما أنجزه طلبة الأكاديمية من شرطة أبوظبي فقد استحقوا التكريم عن جدارة، إذ حققوا إنجازات علمية وأكاديمية في مختلف تخصصات القيادة والشرطة والأمن».

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