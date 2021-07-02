3.8 مليارات دولار قيمة صفقات «إيدك دبي»

المصدر: دبي - وام

بلغت قيمة الصفقات التجارية التي أبرمت خلال الدورة الخامسة والعشرين من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2021» 3.8 مليارات دولار.

أعلنت ذلك اللجنة المنظمة للحدث الذي اختتم أعماله أمس واستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 55000 زائر ومشارك من 155 دولة حول العالم.

وقال الدكتور عبد السلام المدني الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «إيدك دبي» والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان رئيس «اندكس القابضة» «فخورون جداً بالنجاح المبهر الذي وصل إليه إيدك دبي 2021 على مدى مسيرته التي أتمت هذا العام ربع قرن، وسعدنا هذا العام بالإقبال الكبير من الشركات العارضة والمتحدثين والزوار والطلاب المشاركين في المسابقات الطلابية والملصقات العلمية وغيرها من الفعاليات التي تهدف إلى إثراء الخبراء ومشاركة المعلومات للمشاركين».

وأكد أن أطباء الأسنان حول العالم يعتبرون «إيدك دبي» منبراً يمنحهم فرصة التواجد مع زملائهم من جميع أنحاء العالم في مكان واحد لتطوير معارفهم وصقل خبراتهم العملية والاطلاع على أبرز التقنيات والمعدات الطبية التي يشهدها طب الأسنان حول العالم وكذلك بالنسبة للعارضين الذين يعتبرونه بوابة لفرص لا متناهية للتعرف على عملاء محتملين وبناء جسور لإنشاء أعمال وروابط متينة وطويلة الأمد وعرض واستكشاف آخر ما توصل إليه العلم من تكنولوجيا حديثة.

شركاء

وعبر المدني عن سعادته بالإعلان عن قيمة الصفقات التجارية التي أبرمت هذا العام خلال «إيدك دبي» والتي بلغت قيمتها 3.8 مليارات دولار أمريكي بنسبة زيادة بلغت 10 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، مشيداً بجميع الداعمين والشركاء والمتحدثين والمشاركين والعارضين وكل من ساهم في نجاح «إيدك دبي».

وشهد «إيدك دبي 2021» عقد 173 جلسة علمية متخصصة، فيما ناقش المؤتمر خلال يومه الختامي عدداً من الموضوعات منها طب أسنان الأطفال وعلاج جذور الأسنان وجراحة الفم وطب الأسنان الشرعي وغيرها من المواضيع الرئيسية التي قدمها نخبة من الخبراء والمختصين من حول العالم.

وأقيمت خلال الأيام الثلاثة من «إيدك دبي 2021» العديد من المسابقات الطلابية الافتراضية والتي أتاحت الفرصة لطلاب طب الأسنان حول العالم المشاركة مع الأساتذة الأطباء وزملائهم من الجامعات المرموقة والتعلم والاستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة بالإضافة إلى مسابقات الملصقات العلمية التي شارك فيها طلاب من عدة جامعات.

واستقطب معرض «إيدك دبي 2021» - الذي شغل مساحة بلغت 37.300 متر مربع - أكثر من 4000 علامة تجارية استعرضتها 3000 شركة عارضة لأحدث التقنيات والمعدات الطبية في قطاع طب الأسنان، في حين شهد المعرض مشاركة كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

وينظم مؤتمر ومعرض إ«يدك دبي» سنوياً من قبل مؤسسة «اندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض - العضو في «اندكس القابضة» - وهو حدث معترف به من برنامج التعليم المستمر التابع لجمعية طب الأسنان الأمريكية.

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