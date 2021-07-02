سيف بن زايد: الأحلام الكبيرة تُلهم الرجال

المصدر: دبي ــ البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن العزيمة وقوة الإرادة كفيلتان بتجاوز حواجز المستحيل وتحقيق الإنجازات، مشيراً سموه إلى أن الأحلام الكبيرة تُلهم الرجال.



ونشر سموه فيديو عبر حسابه في «تويتر» يتحدث خلاله النجم الأمريكي دينزل واشنطن عن اغتنام الفرص وتحقيق الطموحات والتفكير بإيجابية.



ودوّن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «الأحلام الكبيرة.. تُلهم الرجال.. والإصرار على تحقيقها.. هو سرّ اجتياز الطريق الشاق نحو النجاح.. وبالعزيمة وقوة الإرادة.. نتجاوز حواجز المستحيل.. لتشرق بعدها شمس الإنجازات العظيمة».

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