94 توصية من «الوطني» إلى الحكومة خلال الدور الثاني

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

بالرغم من المكانة الكبيرة التي تتبوأها الأسئلة المقدمة من قبل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشتهم للمواضيع العامة، باعتبارها الأداة الأولى لممارسة المجلس اختصاصاته الرقابية على الحكومة الاتحادية، إلا أن هذه المكانة تزداد أهمية في حال الخروج، بتوصيات ترفع إلى الحكومة، تسهم في إيجاد حلول لما يتضمنه أسئلة الأعضاء، أو ما تم تقديمه من استفسارات خلال مناقشة المواضيع المرتبطة بعمل الوزارة والمؤسسات التابعة للحكومة.



وخلال الدور الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر الذي انتهى الثلاثاء الماضي، رفع المجلس 94 توصية إلى الحكومة الاتحادية، والتي تبناها إثر مناقشة لخمس مواضيع مختلفة منها «سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني» وسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، فضلاً عن موضوعات مرتبطة بالصحة والتعليم.



ووفقاً للائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، فإن لكل عضو أن يوجه إلى الوزراء أسئلة للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه.







تقرير



وأشار التقرير الفني للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الذي يوثق أعمال لجان المجلس خلال الدور التشريعي المنتهي، إلى أن لجان المجلس عقدت اجتماعات شارك فيها 57 جهة منها 31 اجتماعاً تم تنظيمها «عن بُعد»، فضلاً عن تنظيم 8 حلقات افتراضية «عن بُعد»، و7 زيارات ميدانية للتعرف عن قرب على التحديات وآراء الجمهور حول القضايا والمواضيع المعروضة أمام لجان المجلس الوطني الاتحادي.



واطلع المجلس خلال الدور ذاته على 46 اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الدولة تم استعراضها على مدى 14 جلسة عقدها المجلس.



وقال محمد الكشف مقرر لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية: «عقدت اللجنة 17 نشاطاً منها 14 اجتماعاً، وحلقتان نقاشيتان، وزيارة ميدانية بزمن 52 ساعة عمل، تبنت خلالها 4 موضوعات عامة».



واستعرضت سارة فلكناز مقررة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام تقرير نشاط اللجنة الذي بين أن اللجنة عقدت 18اجتماعاً، بزمن استغرق قرابة 45 ساعة عمل، ناقشت فيهما مشروعين لقانونين اتحاديين، وتبنت 3 موضوعات عامة.



كما استعرضت سمية السويدي مقررة لجنة الشؤون الصحية والبيئية تقرير نشاط اللجنة الذي بين أن عدد نشاطات اللجنة بلغ 34 نشاطاً منها 27 اجتماعاً وحلقة نقاشية و6 زيارات ميدانية، واستغرق نشاط اللجنة قرابة 100 ساعة عمل، شهدت فيها اللجنة مناقشة 3 مشروعات قوانين، بالإضافة إلى موضوع عام.



وبلغ إجمالي عدد الأنشطة التي نفذتها لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، 20 نشاطاً منها 17 اجتماعاً، وعدد 3 حلقات نقاشية بزمن استغرق قرابة «47» ساعة عمل، حيث ناقشت في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي واحد، وموضوع عام.



ووصل عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة 19 اجتماعاً، بزمن 66 ساعة عمل، ناقشت فيها مشروع قانون اتحادي، وموضوع عام.



بينما عقدت لجنة الشكاوى 6 اجتماعات بزمن استغرق 17 ساعة عمل، ناقشت خلالها 58 شكوى، منها 14 شكوى مرحلة من دور الانعقاد العادي الأول، و44 شكوى تم تلقيها خلال الدور الثاني، وقد تم البت في جميع الشكاوى من قبل اللجنة.



كما عقدت لجنة رؤساء اللجان اجتماعاً واحداً، ناقشت خلاله نظام عمل لجنة رؤساء اللجان، والخطة التشريعية والرقابية للجان المجلس.



وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون 25 اجتماعاً، وعدد 2 حلقة نقاشية، واستغرق نشاط اللجنة زمناً قدره قرابة 75 ساعة عمل، بينما نظمت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية 12 اجتماعاً، بزمن استغرق 17 ساعة عمل، في الوقت الذي عقدت فيه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية 11 اجتماعاً بزمن استغرق قرابة 30 ساعة.

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