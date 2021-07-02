695 زيارة تفتيشية على المخابز والمطاعم والمطابخ برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشفت إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة عن تنفيذ 695 زيارة تفتيشية على المخابز والمطاعم والمطابخ الشعبية، ضمن الحملات الدورية التي يقوم بها مفتشو ومفتشات الإدارة، للوقوف على جودة المواد الغذائية المستخدمة وعمليات تصنيع المنتجات الاستهلاكية، حيث تنوعت تلك الزيارات إلى 557 زيارة للمطاعم، و90 زيارة للمخابز، و48 زيارة للمطابخ الشعبية، وذلك بمختلف مناطق الإمارة.



وأوضحت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة أن نتائج الحملات أسفرت عن تسجيل المخالفات المحررة والإنذارات نتيجة لتكديس المنتجات وسوء التخزين، وعدم نظافة المنشأة، والشراء من موردين غير معتمدين، وعدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية المتعلقة بالتصميم والمسار التتابعي للغذاء، وعدم الالتزام بنظافة المنشأة والنظافة الشخصية.



وأشارت إلى أن بلدية رأس الخيمة قامت بإغلاق 7 منشآت من المطاعم والمطابخ الشعبية والمخابز، نتيجة لعدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية المتعلقة بالتصميم والمسار التتابعي للغذاء، وعدم الالتزام باشتراطات تخزين وحفظ المواد الغذائية في درجة الحرارة المطلوبة، وعدم الالتزام بصيانة المنشأة في الموعد المحدد، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها بلدية رأس الخيمة والجهات المختصة لفيروس كورونا.



ومن جهة أخرى قامت الدائرة بتنفيذ 53 زيارة تفتيشية على مقاهي تقديم الشيشة، أسفرت عن تسجيل عدد من المخالفات نتيجة لعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية.

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