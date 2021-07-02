مجلة الجندي تصدر العدد 570 لشهر يوليو

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة عددها رقم 570 لشهر يوليو 2021، والذي تناول باللغتين العربية والإنجليزية، عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.



وجاءت كلمة «الجندي» تحت عنوان «دور إماراتي رائد لتعزيز السلام»، حيث قالت فيها: «إن الترحيب الدولي الواسع بانتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2022-2023، والرهان الكبير عليها في قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين يعد شهادة على دبلوماسيتها المؤثرة التي تعمل من أجل أن يسود السلام ربوع العالم».



ويرصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.



وخصصت المجلة ملفها الرئيسي لعدد شهر يوليو 2021 للحديث عن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن، حيث أفردت مساحات مهمة من صفحاتها لإلقاء الضوء على هذا الإنجاز التاريخي تحت عنوان «الإمارات في مجلس الأمن 2022-2023 تقديراً لدبلوماسيتها الفاعلة ولنموذجها الناجح في التنمية والحكم الرشيد».



وفي باب «لقاء العدد»، التقت «الجندي» «محمد أبو خاطر»، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى شركة F5 التي تعمل في مجال حماية الأمن الإلكتروني، وناقشت معه العديد من القضايا المتعلقة بالأمن الإلكتروني على مستوى العالم.



وفي باب «دراسات وتحليلات»، أعدت مجلة «الجندي» دراستين، الأولى بعنوان: «دور الصحة العامة في معادلة القوة الشاملة للدول بعد الجائحة»، أما الدراسة الثانية فجاءت بعنوان: «الجهود الدولية لمكافحة التطرف الرقمي».



وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.



وتجدر الإشارة إلى أن مجلة «الجندي» تأسست في عام 1973، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وتعمل مجلة «الجندي» منذ تأسيسها عبر نخبة من أبرز الكتاب والمتخصصين في المجال الدفاعي والأمني من مختلف أنحاء العالم، على نشر دراسات وبحوث وتقارير وملفات عسكرية متخصصة، تتناول بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم المتابع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية والعالم.



ولتحقيق الأهداف وتلبية رغبات القراء والمتابعين، تخصص «الجندي» مساحات مهمة من صفحاتها لنشر تحقيقات ولقاءات صحفية مع شخصيات عسكرية ومدنية رفيعة المستوى ذاع صيتها على مستوى العالم.



ولإثراء المشهد الثقافي والعلمي، تنشر مجلة «الجندي» عبر أبوابها المختلفة تقارير وموضوعات ثقافية واقتصادية وطبية ورياضية، كما تصدر سنوياً ملاحق متعددة تواكب أهم الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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