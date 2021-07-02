الصناعة الأمنية تكرم سعيد المراشدة

المصدر: دبي-البيان

كرم محمد فرج المهيري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية سعيد سالم المراشدة، من إدارة أمن إعمار مولز وذلك لتفانيه وجهوده المبذولة في القطاع الأمني الخاص ولقيامه بأعمال بطولية وشجاعة في مكان عمله في إمارة دبي في مقر المؤسسة. كما تم منحه شهادة تقدير وهدية رمزية من قبل المؤسسة.



وأكد محمد المهيري، أن التكريم جاء حرصاً من المؤسسة على نشر الأمن والأمان في إمارة دبي وحث كل من يعيش على أرضها على الدفاع عنها وأن المؤسسة تدعم مثل هذه الشخصيات من الأفراد الأمنيين وتسعى دائماً لتكريم أي فرد أمني يعمل جاهداً لتحقيق الأمن والحفاظ عليه. ومؤكداً أن وجود هذه النماذج المتميزة يعتبر مكسباً لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية لما يتمتعون به من قدرات أمنية وكفاءات عالية في المجال الأمني.



كما أثنى محمد على شجاعة سعيد وحسه الأمني، وأن التعاون المستمر بين إعمار مولز ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية تسهم في رفع مؤشر الأمن والأمان وتقديم أفضل الخدمات الأمنية في القطاع الأمني الخاص.



شكر



ومن جانبه أعرب سعيد سالم المراشدة عن الجهود المبذولة من قبل مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دعم وتشجيع جميع الأفراد الأمنيين في القطاع الخاص، وأنه كأي فرد أمني في القطاع الخاص مسؤوليته مساعدة جميع الجهات المعنية الخاصة بالأمن وتواجدهم وتعاونهم المستمر لتسهيل المهام والتأكد من تطبيق القوانين والتشريعات في الإمارة. ومؤكداً أن هذا التكريم يأتي كحافز في تقديم المزيد من الجهد والعطاء لحماية أمن وأمان دبي.

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