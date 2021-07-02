تكريم 37 فائزاً بالنسخة 9 من جائزة الشارقة للاستدامة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عن أسماء الفائزين في النسخة التاسعة من جائزة الشارقة للاستدامة، فئة المدارس الخضراء وفئة الجامعات، وكرّمتهم صباح أمس في حفل افتراضي، التزاماً وتنفيذاً لكافة إجراءات السلامة والوقاية، وحرصاً على صحة وسلامة الجميع، حيث يبلغ عدد الطلبة الذين تم تكريمهم 37 طالباً وطالبة في فئتي المدارس والجامعات، منهم 22 طالباً وطالبة في فئة المدارس، و15 طالباً وطالبة في فئة الجامعات. وتضمن حفل التكريم الافتراضي كلمة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وكلمة للجنة التحكيم، وعرض فيلم عن مسيرة تطور الجائزة، كما شارك في النسخة التاسعة في فئة المدارس 123 مدرسة حكومية وخاصة من كافة إمارات الدولة والمناطق التابعة لها، حيث ركزت معظم مشاركات الطلبة على مجالات المبتكر البيئي والذكاء الاصطناعي، الكتابة الإبداعية للقصة القصيرة، المشروع البيئي المستدام، المدرسة الخضراء وإنتاج فيلم بيئي قصير







تصميم



وفي فئة الجامعات شارك 257 طالباً وطالبة، من مختلف الكليات والتخصصات من الجامعات في إمارة الشارقة فقط، كان معظمها في مجال البحث العلمي بنوعيه التطبيقي والتقييمي، ومجال التصميم المعماري المستدام في المباني، ومجال تصميم نموذج بيئي لحلول بيئية مستدامة يمكن تطبيقها على أرض الواقع والاستفادة منها، والتطبيق الذكي للمعلومات على الهواتف الذكية وتميزت الأبحاث والمشاريع المقدمة بحداثة الفكرة وتميز الحلول البيئية المقدمة في المشاريع بالاستدامة والكفاءة، وإمكانية الاستفادة منها من قبل قطاعات حيوية مختلفة، مثل قطاعات الطاقة المتجددة والمياه، وقطاع البناء المستدام والصناعة.

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