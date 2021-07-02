تركيب مصائد للبعوض بالطاقة الشمسية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

صرح المهندس محمد سيف الافخم مديرعام بلدية الفجيرة عن مواصلتهم جهودهم خلال فصل الصيف لمكافحة الحشرات، بالانتهاء من توزيع المصائد الذكية للبعوض والتي تعمل بالطاقة الشمسية في منافذ الإمارة والمناطق الصناعية والجبلية وأيضا في مركز المدينة، وذلك في إطار اهتماماتها بالصحة العامة وسلامة المجتمع، من خلال خطة متكاملة للتصدي إلى آفات الحشرات التي قد تلحق الضرر بالإنسان وتهدد صحته وسلامته.



لافتاً إلى أن البلدية تسعى على الدوام للبحث عن الأفضل من اجل دعم جهودها في الإمارة، وعليه وجدت في هذه الأجهزة الطريقة الجيدة للرصد المبكر لأنواع البعوض وخاصة الآفات الناقلة للأمراض، الأمر الذي يساهم في تكثيف عمليات المسح والمكافحة للقضاء عليها والحد من انتشارها.



والجدير بالذكر أن أجهزة المصائد الذكية للبعوض تحتوي على مواد كيميائية خاصة تجذب البعوض إليها وبعدها يقوم الفريق المختص بشكل دوري بالمسح والتأكد من نوعية البعوض الموجود، ومعرفة أسباب تواجد هذه الآفات وأماكنها، ومن ثم تحديد نوع المكافحة الأنسب باستخدام المبيدات الحشرية المعتمدة في الدولة والصديقة للبيئة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة مسببات توالد هذه الآفات.



وتؤكد بلدية الفجيرة على استمرار جهودها في عمليات مكافحة البعوض والآفات المختلفة بهدف حماية الصحة العامة واستخدام أفضل الممارسات في هذا المجال، حيث قامت البلدية في العام الماضي بتركيب خمس مصائد، ويتم تغيير مواقعها باستمرار وفق خطة مدروسة للتأكد من تغطية جميع الأماكن، على أن يتم زيادة العدد خلال المرحلة القادمة.

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