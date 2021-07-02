استحداث تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية في القطاع الخاص

المصدر: دبي-وام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البدء في إصدار تصاريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء والذي تم بموجبه استحداث «تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية».



وأوضحت الوزارة أن التصريح المشار إليه يمنح لثلاث حالات تشمل الأولى منها من لم يكن يعمل وقت حصوله على الإقامة الذهبية وذلك في حال رغبته بالعمل لدى صاحب عمل وتشمل الحالة الثانية رغبة صاحب العمل الحالي بتجديد تصريح وعقد العمل للحاصلين على الإقامة الذهبية بعد انتهاء مدة تصريح عملهم فيما تشمل الحالة الثالثة التحاق العامل الحاصل على الإقامة الذهبية بعمل جديد لدى صاحب عمل آخر.



كما أوضحت الوزارة أن سريان ذات الاجراءات المتبعة لديها والمتعلقة بإصدار تصاريح وعقود العمل لمن هم على اقامة ذويهم في حال التحاقهم بعمل على «تصريح عمل حاملي الإقامة الذهبية».



وأشارت الوزارة إلى استمرار سريان تصاريح العمل والعقود السارية المبرمة بين أصحاب العمل والعمال ممن تم منحهم الإقامة الذهبية وكذلك سريان كافة التشريعات المعمول بها في الدولة عليهم خصوصاً أحكام قانون العمل عند التحاقهم بالعمل لدى أصحاب العمل في القطاع الخاص.



وأوضحت سريان ذات الرسوم المقررة والمعمول بها لتصاريح العمل لمن هم خارج الدولة إلى جانب سريان ذات الرسوم المقررة والمعمول بها لتجديد وتعديل تصاريح وعقود العمل وذلك عند تجديد أو تعديل عقد العمل وتصريح عمل حاملي الإقامة الذهبية.

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