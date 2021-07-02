اللجنة المشتركة بين الإمارات وتايلاند تبحث تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

عقد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وفيجافات إيزرابهاكي نائب وزير خارجية مملكة تايلاند، الاجتماع الثاني للجنة الإماراتية التايلاندية المشتركة، الذي عقد عبر الاتصال المرئي.



وجرى خلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



‎وقال معالي الصايغ خلال اللقاء: إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتايلاند في تقدم مستمر منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 45 عاماً، مؤكداً وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، بما في ذلك زيادة التدفقات الاقتصادية والثقافية، لما فيه مصلحة البلدين.



‎وأشار معاليه إلى النمو الإجمالي في التجارة البينية غير النفطية وتوسيع العلاقات الاستثمارية الحالية، مؤكداً وجود العديد من الفرص لزيادة التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.



‎وأضاف: إن الإمارات العربية المتحدة كانت وستظل من الدول الرئيسية المستثمرة في القطاعات المهمة في تايلاند، بما في ذلك السياحة والضيافة والعقارات، كما أنها ترغب في توسيع هذه الاستثمارات لتشمل مجموعة من المجالات الأخرى مثل الغذاء والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.







منصة



وفي ما يتعلق بإكسبو 2020 دبي المرتقب والذي يعد منصة للحكومة التايلاندية والقطاع الخاص لتعزيز وجودهما في دولة الإمارات وكذلك جذب الاستثمار إلى تايلاند. أكد معالي الصايغ أهمية التعاون المشترك للتغلب على الحواجز أمام زيادة الاستثمار والتجارة.



وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته تايلاند طوال فترة رئاسة دولة الإمارات لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي IORA، كما أشار إلى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتوسيع تعاونها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN.







شكر



ومن جانبه، قدم إيزرابهاكي الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة الاجتماع، وأكد حرص حكومة بلاده على تعزيز التعاون مع الإمارات، مشيراً إلى أن الاجتماع مكّن الجانبين من مناقشة أهم القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.



‎وأكد الجانبان أن عقد الاجتماع في ضوء جائحة «كوفيد 19» يعكس روح الصداقة بين قيادتي وشعبي البلدين وحرصهما على دفع العلاقات الثنائية قدماً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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