3 خدمات جديدة في مستشفى دبي للأسنان

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

كشفت الدكتورة خولة بالهول، مديرة مستشفى دبي للأسنان لـ«البيان» عن 3 خدمات جديدة في المستشفى، وهي: خدمة علاج التوقف التنفسي النومي، وعيادة علاج كسور وإصابات الأسنان لتسهيل عملية التشخيص الدقيقة، وبرنامج الإقامة في علاج جذور وعصب الأسنان في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان.



وقالت الدكتورة خولة بالهول: إن التوقف التنفسي النومي الانسدادي هو اضطراب تنفسي نومي شائع يحدث عندما يتباطأ التنفس أو يتوقف مرة أو أكثر خلال النوم، لافتة إلى أن خدمة علاج التوقف التنفسي النومي توفر العلاج للحالات الخفيفة والمتوسطة من خلال وضع جهاز في الفم كبديل أو مساعد لأجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر CPAP، حيث يتم تثبيت الفك السفلي إلى الأمام لإبقاء المجرى الهوائي مفتوحاً للتمكن من التنفس أثناء النوم.







عيادة



وأوضحت: أن عيادة علاج كسور وإصابات الأسنان لتسهيل عملية التشخيص الدقيقة توفر رعاية طبية متقدمة إلى جانب خدمات العناية بالفم العامة، تحت إشراف فريق من الأطباء في مختلف تخصصات طب الأسنان، يضم أخصائيي مستشفى دبي للأسنان والكادر الأكاديمي في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان التابعة لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. كما تمثل العيادة مركزاً بارزاً لطلاب الدراسات العليا في طب الأسنان في الجامعة، إذ تضع بين أيديهم خبرات سريرية قيمة من خلال الاطلاع عن قرب على سبل التعامل مع الحالات الاستثنائية، والتعرف إلى بروتوكولات العناية العالمية، مما يساهم بشكل كبير بصقل مهاراتهم وتعزيز إمكانياتهم.







5 برامج



وتابعت: تقدم كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان 5 برامج للدراسات العليا في مجالات علاج جذور الأسنان، وتقويم الأسنان، وطب أسنان الأطفال، والاستعاضات السنية وأمراض اللثة، ويكون الطلبة مؤهلين للعمل كأخصائيين في مجالاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة فور تخرجهم.



وأشارت الدكتورة بالهول إلى أن برنامج الإقامة في علاج جذور وعصب الأسنان في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان التابعة للجامعة بالتعاون مع مستشفى دبي للأسنان، الشريك الإكلينيكي للجامعة والمستشفى التعليمي لكلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، يمتد لـ3 سنوات وهو الأول من نوعه في الدولة، وأول برنامج تم اعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خارج السعودية، وسيبدأ البرنامج في أكتوبر 2021. ويوفر البرنامج للطلبة خبرة عملية قيمة على يد نخبة من الخبراء العالميين في مجال طب الأسنان.



وقالت: نقدم في الجامعة بالتعاون مع مستشفى دبي للأسنان أول برنامج تدريبي للامتياز في طب الأسنان في مؤسسة أكاديمية.

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