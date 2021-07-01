منع سفر الإماراتيين إلى الدول التي تم إيقاف القدوم منها

المصدر: وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن منع سفر المواطنين إلى الدول التي تم مسبقا الإعلان عن وقف القدوم منها والتي تشمل (الهند، باكستان، بنغلاديش، نيبال، سيريلانكا، فيتنام، ناميبيا زامبيا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، سيراليون، ليبيريا، جنوب أفريقيا ونيجيريا)، ويستثنى من ذلك البعثات الدبلوماسية للدولة في هذه الدول وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا.

ومع بدء موسم السفر وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ضرورة التزام مواطني الدولة بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة والخاصة بفيروس (كوفيد 19) وأي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يتم السفر إليها.

وشددتا على ضرورة التزام مواطني الدولة بالعزل الصحي في حال إصابتهم بفيروس (كوفيد 19 ) خلال فترة سفرهم والتقيد بكافة التعليمات والاشتراطات الخاصة بالدولة المتواجدين بها وحسب البروتوكولات الصحية مع ضرورة التقيد بالإفصاح عند الإصابة وإبلاغ سفارة الدولة.

وسيُسمح بعودة المواطنين المصابين إلى الدولة بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الدولة المتواجدين بها والجهات الصحية في الدولة وباتباع كافة الإرشادات والاشتراطات الصحية لنقله.

وتهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمواطنين كافة ضرورة التسجيل في خدمة "تواجدي" قبل سفرهم لضمان تقديم الدعم الكامل لهم خلال في فترة سفرهم.

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