المصدر: أبوظبي - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، يائير لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل، أمس، في أبوظبي، وتم الاتفاق على مجالات التعاون بين البلدين، تتضمن 4 محاور، هي العلاقات السلمية بين الدولتين والشعبين، والتعاون الاقتصادي على ضوء القرار الشجاع الذي اتخذته كل من قيادة الإمارات وإسرائيل، مما يمهد الطريق لتغيير تاريخي في المنطقة، وخلق مستقبل أفضل لشباب المنطقة، والتعاون الإقليمي، والتغلب على تحديات «كوفيد 19».

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد أعرب عن سعادته بزيارة الإمارات كأول وزير إسرائيلي يقوم بزيارة للدولة منذ توقيع «الاتفاق الإبراهيمي»، مؤكداً أن زيارته الحالية تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. كما افتتح خلال زيارته سفارة إسرائيل في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي.

4 محاور للتعاون المشترك بين الإمارات وإسرائيل

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