رئيس وزراء قيرغيزستان يلتقي وفد هيئة آل مكتوم الخيرية

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

توج وفد هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء الهيئة، زيارته لجمهورية قيرغيزستان، بلقائه برئيس وزراء الحكومة القيرغيزستانية أولوقبيك ماريبوف، في مكتبه صباح أمس، حيث أسفر اللقاء عن بحث أوجه التعاون في مجال التعليم والتنمية الاجتماعية ضمن إطار العمل الخيري والإنساني الذي تنتهجه الهيئة منذ نشأتها، حيث اطلعه على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة آل مكتوم الخيرية لدعم المشاريع التنموية في قيرغيزستان.

وحضر اللقاء عبد اللطيف جمعة سفير جمهورية قيرغيزستان لدى دولة الإمارات.

وأوضح ميرزا الصايغ أن اللقاء جاء ضمن إطار زيارة وفد هيئة آل مكتوم لقيرغيزستان لإطلاق 3 مشاريع تنموية وهي بناء مدرسة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي تضم 12 صفاً، وإنشاء مركز لحياكة الملابس تستفيد منه النساء الأرامل والمطلقات.

ومن جهته ثمّن رئيس الوزراء أولوقبيك ماريبوف الأعمال الخيرية التي تضطلع بها الهيئة، خصوصاً دعمها لقطاع التعليم من خلال مساهمتها في بناء وتعمير المدرسة، إلى جانب دعم الأرامل والمطلقات والأيتام، عبر مشروع مركز حياكة الملابس ومشروع إفطار صائم.

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