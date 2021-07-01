اعتماد مجلة «صحة دبي» الطبية في شبكة العلوم العالمية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن قبول «مجلة دبي الطبية» في كشاف «شبكة العلوم Web of Science» لتكون المجلة الأولى في دخولها للشبكة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يعد المقياس العالمي لاعتماد جودة المجلات الطبية.

وأعلنت الهيئة عن قبول المجلة وتضمينها في «قاعدة البيانات الطبية Embase» والتي تحتوي على أكثر من 32 مليون مقالة من أكثر من 95 دولة.

وأكدت الدكتورة وديعة شريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي أهمية قبول المجلة وإدراجها ضمن «شبكة العلوم»: التي تعد مرجعاً عالمياً لجميع فئات الباحثين والأكاديميين للتأكد من قائمة المجلات المسجّلة في الشبكة قبل نشر أبحاثهم لتفادي التعرض للنشر في المجلات غير الموثوقة، مشيرة إلى أن قبول «مجلة دبي الطبية» في كشاف «شبكة العلوم» يعتبر شهادة عالمية على موثوقية المجلة وتماشيها مع المعايير العالمية.

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