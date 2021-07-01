نهيان بن مبارك: نعتز بجهود محمد بن زايد لتعزيز الأخوة الإنسانية في الوطن والعالم

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اعتزازه بما يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من جهود هائلة في سبيل تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية في الوطن والعالم وتأكيده دائماً على أننا في الإمارات نحترم كل الأديان والمعتقدات ونحرص على تطوير العلاقات الإيجابية مع الجميع من أجل التعامل بنجاح مع كل القضايا والتحديات التي تواجه العالم في هذا العصر.

جاء ذلك خلال لقائه أمس مرشحي الدفعة 33 بكلية الشرطة بأبوظبي من خريجي مساق «قيم ومبادئ التسامح» والذي نظمته وزارة التسامح والتعايش على مدار 3 أسابيع بالتعاون مع إدارة كلية الشرطة، لتفعيل وتعميق قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية لدى طلاب الكلية، للاستفادة منها في حياتهم العملية المستقبلية.

ويعد هذا المساق مساقاً صيفياً إلزامياً لكل الطلبة، باعتباره منهجاً علمياً متكاملاً يتناول قيم ومنطلقات التسامح على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى استلهامه لقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتراث الإسلامي الخالد، كما تناول أهم الممارسات العالمية في هذا المجال بالدراسة والنقد والتدريب.

حضر اللقاء العميد الدكتور وليد سالم الشامسي قائد عام كلية الشرطة الذي ثمّن اهتمام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بلقاء المشاركين بالمساق، كما حضر اللقاء عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في مستهل كلمته: «يسرني أن أعبر لكم عن سعادتي بوجودي معكم اليوم في هذه الكلية الرائدة التي تعمل بكل جدٍ وإخلاص على إعداد أبناء الوطن للقيام بدورهم في حماية المجتمع والإنسان في إطار يعتز بالانتماء والولاء للدولة وقادتها ورموزها ونظامها العام، والحرص على تنمية صفات القيادة والمبادرة لديكم أنتم الدارسون في هذه الكلية».

علاقات

وأكد أن حرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على بناء العلاقات الطيبة بين الجميع على أسس أخلاقية نبيلة، تحث على التعارف والتعايش في أخوة وسلام ورخاء هو مثار فخرنا جميعاً، وأنه يسرني أن أبعث من خلالكم بوافر التحية وعظيم التقدير إلى سموه شاكراً جهوده الطيبة من أجل أن تكون هذه الكلية دائماً مبعث خير للفرد والمجتمع وامتداداً طبيعياً لدور وزارة الداخلية في نشر الأمن والأمان في ربوع هذا الوطن.

مفاهيم

من جانبه، قال الطالب أحمد عبيد المليحي رئيس اللجنة الثقافية في كلية الشرطة - أبوظبي: «يشرفني أن أتحدث إليكم نيابة عن زملائي مرشحي الدفعة 33 والدارسين لمساق التسامح والتعايش، كما يشرفني أن أتقدم لمعاليكم ببالغ الشكر والتقدير على ما تفضلتم به في كلمتكم والتي تعتبر جزءاً مهماً من المادة التعليمية لهذا المساق، الذي ركز خلال أسبوعين كاملين على تدريب كل الطلبة بكيفية تطبيق قيم ومبادئ ومفاهيم التسامح والتعايش في الحياة اليومية والمهنية، باعتباره أحد أهم ركائز هذا الوطن الغالي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز