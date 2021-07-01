الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى فلكياً

المصدر: (أبوظبي- وام)

توقع مركز الفلك الدولي أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم الدول الإسلامية.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي سيحدث اقتران شهر ذي الحجة 1442 هـ يوم السبت 10 يوليو 2021م في الساعة 05:17 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وأوضح أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الجمعة 9 يوليو فستكمل شهر ذي القعدة 30 يوماً نظراً لاستحالة رؤية الهلال يوم الجمعة لغروب القمر قبل الشمس، وستبدأ هذه الدول شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو، أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 10 يوليو فإن معظمها سيبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو أيضا نظراً لوجود إمكانية لرؤية الهلال يوم السبت، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في غالبية دول العالم الإسلامي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز