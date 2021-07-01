مشروع لتقييم صناعة المنتجات الخضراء في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، مشروع دراسة لتقييم حالة أداء صناعة المنتجات والخدمات البيئة (الخضراء)، على مستوى دولة الإمارات، ضمن متطلبات الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050-٢٠١٧، واستراتيجيتها لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم الصناعات الخضراء، واستكشاف التوجهات والاستراتيجيات المستقبلية المطلوبة، التي تعزز من قدرة الإمارات في مواجهة تحدي التغير المناخي وحماية البيئة، ومواكبة رؤى القيادة الرشيدة الاستشرافية للمستقبل.

وستعمل الدراسة، التي ستتم بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، على رسم خارطة شاملة لقطاع الخدمات والمنتجات البيئية (الخضراء) على مستوى الدولة، وتقييم حجمها الاقتصادي الإجمالي، ووضع تصورات وخطط قابلة للتنفيذ، لزيادة مساهمته في تحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المحلي، ودعم مسيرة الدولة في العمل المناخي.

قدرات

من جهتها، قالت المهندسة عائشة العبدولي الوكيل المساعد لوزارة التغير المناخي والبيئة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة: «إن الوزارة، ضمن استراتيجيتها لتعزيز قدرات العمل من أجل المناخ وحماية البيئة، ومواكبة توجهات الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تحرص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، كونه شريكاً ومكوناً رئيساً في المجتمع»، موضحة أن المبادرة تستهدف تقييم حالة قطاع الخدمات والمنتجات البيئية، وقياس قيمتها الاقتصادية، وفرص النمو التي توفرها، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، والتوسع في هذا النوع من الصناعات.

وستسهم الدراسة، بالإضافة إلى جهود العمل المناخي، والعمل من أجل البيئة، في تطبيق الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 والأجندة الخضراء، وسياسة الاقتصاد الدائري، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستراتيجية الأمن المائي.

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