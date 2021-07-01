«الإمارات للألمنيوم» تساعد 400 طالب بمعارض التوظيف

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ساهم مجموعة الشباب المهندسين والخبراء في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، في ورش عمل مع أكثر من 400 طالب خلال معارض التوظيف الافتراضية، لمساعدتهم على الاستعداد بشكل أفضل لمسيرتهم المهنية.

وجاء تنظيم ورش العمل الافتراضية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة خليفة وجامعة الإمارات تحت إطار برنامج سفراء شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والذي يقوم من خلاله مجموعة من المهندسين والخبراء المهنيين من مواطنين شباب بتقديم ندوات افتراضية لطلبة الجامعات.

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