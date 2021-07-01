مسؤولون يشاركون في حفلي افتتاح سفارة وقنصلية إسرائيل

المصدر: أبوظبي ودبي- وام

شارك مسؤولون إماراتيون في حفل افتتاح سفارة وقنصلية دولة إسرائيل في أبوظبي ودبي، كخطوة نحو تعزيز العلاقات الثنائية على ضوء توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل الذي وقع في سبتمبر 2020.

وقد افتتح يائير لابيد، وزير خارجية إسرائيل، السفارة الإسرائيلية رسمياً، أول من أمس، في أول زيارة يقوم بها وزير إسرائيلي إلى الإمارات بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب.

وأكد الوزيران في تصريحات لهما بهذه المناسبة، أن دولة الإمارات ودولة إسرائيل ألهمتا الدول الأخرى في المنطقة لتحذو حذوهما والعمل من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة، وأنه مع افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، سنعمل على دفع عجلة النمو وتوسيع قنوات التعاون عبر جميع القطاعات الرئيسية، كما أن الصداقة بين شعبينا سوف تزدهر من خلال التواصل الذي تم بين دولتين تعتبران من أكبر محركي الابتكار والتنمية في المنطقة.

كما شارك مسؤولون من دولة الإمارات في حفل افتتاح قنصلية دولة إسرائيل في دبي، حيث افتتح وزير خارجية إسرائيل، القنصلية الإسرائيلية في دبي يوم أول أمس، بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

وقال معالي العلماء: «بينما نتطلع إلى التعافي الشامل من جائحة «كوفيد 19»، الذي واجهته كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل كشريكين مقربين في الابتكار العلمي والتكنولوجي، نتوقع أن يتم تعزيز التبادل بين البلدين بشكل سريع»، مشيراً إلى أن القنصلية العامة لإسرائيل في دبي ستقدم الخدمات الأساسية للزوار الإسرائيليين إلى الإمارات العربية المتحدة، وأولئك الذين يسعون للسفر من دولة الإمارات إلى دولة إسرائيل.

وأضاف معاليه: «في نهاية المطاف، من المقرر أن تنمو العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وفي الفترة المقبلة، سوف يستهل البلدان المرحلة التالية من التعاون».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز