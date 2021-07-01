يائير لابيد يزور جناح إسرائيل في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

زار يائير لابيد، وزير خارجية إسرائيل، جناح بلاده في «إكسبو 2020 دبي»، وذلك على هامش زيارته إلى دولة الإمارات، وتوجه لابيد إلى موقع «إكسبو 2020 دبي»، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي». وزار لابيد جناح إسرائيل بصحبة إلعازار كوهين، المفوض العام للجناح.

وقال كوهين المفوض العام للجناح: «إن تواجدنا في «إكسبو 2020 دبي» فرصة عظيمة لكلٍ من بلدينا، وخلال انعقاد «إكسبو 2020 دبي»، سيعمل الجناح الإسرائيلي كمنصة لتأسيس تعاون ثنائي في الأعمال التجارية، الصناعة، الاستثمارات، الثقافة، والقطاع الأكاديمي. ولأول مرة سيطلع الزوار عبر الشرق الأوسط على ثقافة وتراث إسرائيل، مساهمات ابتكارنا في القضايا الإنسانية العامة».

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