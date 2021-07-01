«دبي الرقمية» تصنع مستقبل الإمارة عاصمة تكنولوجية عالمية

المصدر: دبي - البيان

أكد حمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية أن رؤية قيادة دبي لرقمنة الحياة في الإمارة هي بداية لمرحلة جديدة ومختلفة في مسيرة دبي، تصنع من خلالها مستقبلها كعاصمة رقمية عالمية، وتقدم تجربة متفرّدة في آلية صياغة أفضل الممارسات والنظم لسهولة الحياة وتعزيز جودتها، من خلال تصميم أطر حياة وأعمال أفضل للناس والمجتمع خلال العقود الـ 5 المقبلة، والتي ستكون أكثر سعادة ورفاهية، وتحمل معها فرصاً ومكتسبات هائلة للأجيال القادمة.

وأوضح أن إنشاء هيئة دبي الرقمية خطوة نوعية تواكب تحقيق متطلبات هذه المرحلة الجديدة، لضمان توسيع جهود مؤسسات الهيئة لرقمنة الحياة وتوحيدها تحت مظلة واحدة، تعمل على تعزيز مكانة دبي الرقمية والمحافظة على جودة وشمولية الخدمات الذكية المقدمة، لتتسع لكافة متطلبات السكان ولتصبح الحياة في دبي رقمية قائمة على الابتكار، مع توفير بيئة آمنة للبيانات والأنظمة الرقمية في جميع المجالات.

أهداف

وأضاف: ستعمل جميع مؤسساتنا ضمن فريق عمل واحد لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة على أرض الواقع وتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، والمتمثلة في دعم التحول الرقمي السلس والسريع وتوفير كافة متطلباته الجديدة، مع تعزيز اقتصادنا الرقمي والاستفادة من آفاقه الواعدة. كما ستعمل الهيئة على إعداد جيل جديد من القادة والخبراء الرقميين القادرين على التعامل بحرفية مع متطلبات المستقبل المستحدثة.

حلول استراتيجية

ومن جانبه أكد يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني: أن قيادة حكومة دبي تتمتع برؤية بعيدة المدى لاستشراف المستقبل ولا تكتفي بالتخطيط والجاهزية للمستقبل القريب فقط، بل تضع خططاً وحلولاً استراتيجية تلبي احتياجات الإمارة بهدف تعزيز المكانة التي تحتلها بين مدن العالم لعقود قادمة.

وأشار إلى ضرورة استباق واستشراف التحديات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني، وذلك من خلال تقديم الابتكارات التكنولوجية التي تدعم حماية واستمرارية الخدمات بجودة عالية تماشياً مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني من أجل تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والسلامة والأمن.

نقلة نوعية

ومن جهته قال عارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: إن إنشاء الهيئة ومنحها هذا الدور الاستراتيجي والدعم التشريعي سيمثل دعماً كبيراً في تحقيق نقلة نوعية جديدة في العمل الإحصائي بإمارة دبي، وتعزيز إسهامات الإحصاء في جودة الحياة والخطط التنموية وتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة الطموحة وعلى رأسها الريادة في رقمنة الحياة، وسيعمل المركز كفريق واحد مع جميع مؤسسات الهيئة والتي ستمثل دعماً كبيراً لتحقيق قفزة نوعية في العمل الإحصائي وتطبيق نموذج إحصائي رائد على مستوى العالم.

وبدوره قال يونس آل ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: إن النقلة الرقمية التي ستشهدها دبي خلال السنوات القادمة، ستعزز دور قطاع البيانات في تقديم رؤى وحلول مبتكرة تدعم عمليات صناعة القرار، وتتيح استكشاف الفرص التنموية الواعدة.

مؤكداً أن البيانات أداة رئيسة للفهم العميق لمتطلبات حياة الإنسان بكافة أبعادها، ولرفع مستوى كفاءة استخدام الموارد وصياغة منظومة خدمات متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين وتتوقع متطلباتهم المستقبلية.

مكانة

وبدوره أوضح وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، أن دبي نجحت في بناء حكومة رقمية متكاملة ذات بنية تحتية قوية، تعتمد في تقديم خدماتها وإجراءاتها على أحدث التقنيات وأنظمة العمل الرقمية، التي عززت من ريادة دبي العالمية بمجال تقديم الخدمات الذكية الأكثر سهولة وكفاءة، والتي تستهدف بشكل أساسي تعزيز مستوى سعادة ورضى الناس، وتقديم تجارب حياتية استثنائية لهم.

قانون

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وقت سابق قانوناً بإنشاء «هيئة دبي الرقمية» وتحت مظلتها كل من: حكومة دبي الذكية، ومؤسسة بيانات دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومركز دبي للإحصاء، وذلك ضمن خطة تطوير القطاع الحكومي التي اعتمدها سموه، وسعياً نحو تعزيز كفاءة ومرونة الأعمال ومواكبة التطورات المستقبلية، وانسجاماً مع خريطة طريق الجيل الجديد من رقمنة العمل الحكومي وتلبية متطلبات التحول لرقمنة دبي الخمسين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز