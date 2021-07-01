«أوقاف دبي» تصدر دليلاً لتنظيم معاملات الواقفين

المصدر: دبي – رامي عايش

أصدرت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، دليلاً إرشادياً لتنظيم معاملات الواقفين في الإمارة من الأفراد والمؤسسات والجهات، وتيسير حصولهم على الخدمات وفق أعلى معدلات التميز. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته المؤسسة في مقرها برئاسة علي المطوع الأمين العام، استعرضت خلاله إلى جانب إطلاق الدليل، آخر التحديثات المتعلقة بأعداد الوقف وقيمة إجمالي أصولها وعدد الواقفين، وتصنيفات الأوقاف وطبيعتها.

أصول

وبحسب المطوع، سجلت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي بنهاية العام الماضي 717 وقفاً تجاوزت قيمة إجمالي أصولها 7 مليارات درهم، وتعود إلى 442 واقفاً وواقفة، سجلوها لدى المؤسسة.

وتنقسم الأوقاف الـ717 إلى 683 وقفاً عقارياً و 34 وقفاً مالياً «أصول مالية وأسهم»، وتوزعت على الوقف الخيري بواقع 622 وقفاً، والوقف الذري بواقع 64 وقفاً، والوقف المشترك 31 وقفاً، من إجمالي الأوقاف.

وتوزع المساهمون في الأوقاف إلى 316 وقفاً قدمها رجال، و97 وقفاً قدمتها نساء، فيما بلغ عدد الأوقاف التي قدمتها جهات ومؤسسات 29 وقفاً. وبالعودة إلى أهداف الدليل، فتتمثل في: تمكين الواقفين من إدارة أوقافهم بالشكل الذي يتناسب مع مفهوم الوقف في دبي، فضلاً عن توفير جميع الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لتأدية هذه الخدمة، وتمكينهم من متابعة الإجراءات التي تقدمها لهم المؤسسة لتحقيق طلباتهم، وتسهيل أعمال إدارة الأصول الوقفية الخاصة بهم.

وقال المطوع: إن الدليل يعزز بيئة التواصل الإيجابية بين الواقفين والمؤسسة وفق مختلف قنوات الاتصال، كما يعرفهم بحقوقهم لحمايتها والرقي بها لأعلى المستويات. ويوضح الدليل قنوات التواصل لبناء منظومة عمل تهدف إلى إيصال الواقف لرأيه وملاحظاته واقتراحاته ضمن إطار التحسين المستمر للخدمات المقدمة.

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