«تنفيذي عجمان» يستعرض واقع التصدير والاستيراد

المصدر: عجمان - وام

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي الـ 5 لعام 2021 والتي استعرضت عدداً من الملفات الحيوية بالإمارة في مختلف القطاعات. واستعرضت الجلسة دراسة واقع التصدير والاستيراد لإمارة عجمان وأفضل الخيارات والسبل المتاحة التي من الممكن أن تشجع المنشآت الاقتصادية على التبادل التجاري.

واطلع المجلس على جهود دائرة الموارد البشرية في إطلاق وتشغيل منصة «كوادر» للباحثين عن عمل، حيث تضم المنصة الإلكترونية الموحدة 22 جهة حكومية وخاصة تطرح شواغرها من خلالها.

واستعرضت الدائرة المبادرات الهادفة إلى تأهيل المواطنين الباحثين عن العمل من خلال برامج التدريب والتأهيل، حيث من المتوقع إطلاق مجموعة من المبادرات خلال الربع الثالث من العام 2021.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أهمية التركيز على إعداد كادر وظيفي يتميز بالمؤهلات والمهارات المهنية. وقال: إن الموظف المتميز اليوم هو من يفرض تواجده في ميادين مختلفة، ومتطلبات ومعايير الوظيفة اليوم اختلفت عن النمط التقليدي السابق، وأصبح التخصص والتميز والكفاءة هو العنصر الحاسم في اختيار المرشح مما يتطلب إعادة النظر في تصميم برامج حكومية بالتشارك مع القطاع الخاص تدعم تأهيل كادر يتميز بالمهارات المهنية المتميزة.

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