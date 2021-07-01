«دبي للسيدات» يقدم عرض عضوية للحاصلات على لقاح «كوفيد 19»

المصدر: (دبي - البيان)

تأكيداً على التزامه بالمسؤولية المجتمعية وتشجيعاً لتلقي السيدات للقاح «كوفيد 19»، يقدم نادي دبي للسيدات وتحت شعار «معاً أكثر صحة»، عرضاً حصرياً على جميع عضويات النادي، للسيدات الحاصلات على لقاح «كوفيد 19» سواء من العضوات الحاليات الراغبات في تجديد اشتراكهن أو المشتركات الجدد في النادي للإسهام في تعزيز بيئة صحية آمنة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع.

ويتضمن العرض خصم 20% على قيمة جميع عضويات النادي بما في ذلك العضوية السنوية الشاملة، عضوية الـ 3 أشهر، وعضوية الشهر، ويسري العرض حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك لمزيد من التشجيع ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من السيدات للاستفادة من هذا العرض.

وأكدت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة أن هذا العرض يأتي في إطار تضافر الجهود بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته لتشجيع الجميع على تلقي اللقاح خصوصاً السيدات.

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