إطلاق منصة شرطة دبي للابتكار لتعزيز البحوث

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي منصة شرطة دبي للابتكار لجميع الفئات من داخل الدولة وخارجها بهدف البحث واكتشاف المبتكرين والابتكارات في المجالات التي تخدم العمل الأمني والخدمي، وخصصت جوائز مالية للابتكارات الفائزة تصل قيمتها 25 ألف درهم لكل منها عبر تطبيق وموقع شرطة دبي.

وقال العميد أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر القيادة العامة للحديث عن تفاصيل المنصة: إن شرطة دبي تسعى لاستقطاب الأفكار بهدف التواصل مع المبتكرين ورواد الأعمال والجمهور عامةً حول الأفكار والاقتراحات المبتكرة لمواجهة تحديات محددة طرحتها شرطة دبي.

تعاطي المخدرات

من جانبه، قال المقدم الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي: إن أول التحديات التي سيتم التركيز عليها هو «ابتكار أدوات وأساليب توعوية بمخاطر تعاطي المخدرات» وجاء طرح هذا التحدي لمواجهة ما تعاني منه المجتمعات من تفشي تعاطي المخدرات بين أوساط الشباب وزيادة عدد المدمنين.

وأوضح أن التحدي الثاني الذي سيتم التركيز، «تحدي خفض الحوادث المرورية الناجمة عن دراجات توصيل الطلبات»، إذ يهدف هذا التحدي لإيجاد حلول مبتكرة في تقليل الوفيات الناجمة عن حوادث الدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطلبات.

أما التحدي الثالث الذي تعتبره شرطة دبي ذا أهمية «الحوادث المرورية لوسائل نقل العمال»، إذ تعد شريحة العمال إحدى الحلقات المهمة في المجتمع.

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