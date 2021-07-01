تعاون «طرق دبي» و«هايبرميديا»لإدارة إعلانات المترو

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية شراكة لاستثمار وإدارة الإعلانات الخارجية لمترو دبي مع شركة هايبرميديا، حيث تقوم الأخيرة بموجبه بتخطيط المساحات الإعلانية وأعمال التصميم والتشغيل والتسويق للخدمات الإعلانية على محطات مترو دبي وقطاراته على الخطين الأحمر والأخضر ومسار 2020، لمدة 10 سنوات. وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات عبد المحسن إبراهيم يونس، إلى أن الإعلانات ولاسيما الخارجية منها تلعب دوراً حيوياً وحاسماً في الترويج لمختلف المنتجات والخدمات لقطاع الأعمال، كما تلعب دوراً مهماً في تنمية الإيرادات لكل من هيئة الطرق والمواصلات وشركة هايبرميديا.

وقال يونس: توفر الإعلانات على منصات مترو دبي المتمثّلة بالمحطات وعربات المترو فرصاً استثمارية رائعة للمستثمرين في هذا المجال، وسنعمل مع شركة هايبرميديا على مبدأ الشراكة الطويلة الأمد لتحقيق الأهداف والغايات الخاصة بالطرفين وفق خطط واستراتيجيات مرسومة ورصينة.

وتُعتَبَرُ منصات المترو واجهات إعلانية متطوّرة للشركات والمؤسسات العاملة في مجتمع الأعمال في الدولة والمنطقة للترويج والتسويق لمنتجاتها وخدماتها وحلولها في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والتجارية.

من جهته، قال حبيب وهبي، المدير التنفيذي لشركة هايبرميديا: «هذه الشراكة الإستراتيجية غير المسبوقة بين هيئة الطرق والمواصلات وهايبرميديا ستغير بشكل حتمي وجه صناعة الإعلانات الخارجية في المنطقة، وذلك من خلال تقديم أكبر مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة بالغة التطور».

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