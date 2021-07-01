وزراء يشيدون بتكريم «أم الإمارات» الخريجات المتفوقات

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد عدد من معالي الوزراء بتكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» الخريجات المتفوقات من مؤسسات التعليم العالي؛ جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا.

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم: أن ما تقدمه «أم الإمارات»، على المستوى التعليمي من رعاية واهتمام ودعم، يشكل دعامة رئيسة للجهود الوطنية الحثيثة، لتعزيز المكتسبات في مجال التعليم، وبناء الوعاء الفكري لطلبتنا وتكريس الإبداع بين صفوفهم.

حرص

ومن جانبها أعربت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة جامعة زايد عن امتنانها وتقديرها لاهتمام سمو «أم الإمارات» وحرصها على إبراز وتكريم بناتها الخريجات، والمتابعة الحثيثة لتطورهن التعليميّ، ورؤيتها الثاقبة بشأن تحفيزهن على التميز والتفوق.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا: أن تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الطالبات الحاصلات على امتياز مع مرتبة الشرف دليل على حرص سموها على الاحتفاء بابنة الإمارات وإنجازاتها العلمية أياً كانت الظروف والتحديات، فجائحة كورونا لم تثن الطالبات عن الدراسة والاجتهاد وتحقيق التميز ولن تحول دون تقدير واحتفاء «أم الإمارات» بهن ومشاركتهن فرحتهن بتفوقهن.

متابعة

وأشاد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة بمتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مسيرة مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث كان المرشد والملهم في مسيرة حياتها وقد استوحت من شخصيته المحفّزة وطريقته في الحياة قيمها السامية ومعتقداتها الخيّرة، لتستثمر في بنات وطنها بكل إخلاص، وتوفر لهن التعليم، التمكين والتطور، لتُغيّر بذلك حياة المرأة الإماراتية إلى الأبد.

شكر

ومن جانبهن أعربت الخريجات المتفوقات عن شكرهن وامتنانهن لتكريم «أم الإمارات»، وتقدمت الشيخة فاطمة بنت نهيان بن مبارك بن محمد آل نهيان من جامعة زايد بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك صانعة المرأة الإماراتية ومن علمتنا جميعاً كيف يكون الجد والاجتهاد وجسدت قيم التحدي والنجاح ببصمة إماراتية.

وقالت الشيخة فاخرة بنت خليفة بن حمدان بن محمد آل نهيان من جامعة زايد: تشرفت بهذه التهنئة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك فقد عهدناها نبراساً للأمل، وبستاناً للمعرفة ونور العلم، وستظل هذه الكلمات منهاجاً في حياتي العلمية والعملية بما تحمله من معان ودلالات.

عطاء

وقالت الشيخة مريم بنت سعيد بن محمد آل نهيان من جامعة الإمارات: في يوم تخرجي أهدي أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان والاعتراف بالجميل إلى الأم القدوة أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رمز العطاء ونموذج النجاح ونبراس الأمل، أدامها الله تاجاً على رؤوسنا نفخر به ونعتز.

وقالت موزة بنت عويضة بن سهيل الخييلي من جامعة الإمارات: أهدي نجاحي اليوم إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تؤمن بأن رعاية الطفل والأم في الإمارات هو من قيم مجتمع الإمارات الأصيلة.

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