«بيت الخير» تنفق أكثر من 3 ملايين درهم لعلاج المرضى منذ بداية 2021

المصدر: دبي - وام

نجحت جمعية بيت الخير، بالتعاون مع عدة جهات في الدولة، في المساهمة في علاج حالات مرضية كثيرة، حيث أنفقت ما يزيد على 3 ملايين درهم لمساعدة 212 مريضاً خلال النصف الأول من 2021.

وأكد سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام للجمعية، أن مساعدة المرضى وعلاجهم تمثل إحدى أهم المبادرات الإنسانية للجمعية، وترمي إلى تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي وهو المبدأ الذي تقوم الجمعية على العمل به بالتعاون مع الجهات المختصة وأصحاب الأيادي البيضاء، وذلك وفقاً لتوجيهات جمعة الماجد رئيس مجلس الإدارة، وخليفة جمعة النابودة نائب رئيس المجلس، ومتابعة المدير العام عابدين طاهر العوضي لمساعدة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة، والذين يحتاجون للعمليات وليس لديهم كلفة العلاج، وذلك عبر مشاريعها التي خصصتها لدعم المرضى المعسرين وأبرزها مشروع «علاج» إحدى أهم المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الجمعية لمساعدة المرضى المقيمين والأقل دخلاً دعماً لتأمينهم الصحي الذي قد لا يغطي تكاليف مرضهم أو عملياتهم الجراحية، حيث أنفق البرنامج مليوناً و294 ألف درهم استفاد منها 155 مريضاً محتاجاً، بالإضافة إلى برنامج «زايد الخير» الذي يبث في تمام الـ 4 من مساء كل خميس على إذاعة الأولى لعرض الحالات الحرجة لمرضى معسرين، والذي جمع 1.5 مليون درهم استفاد منها 48 مريضاً.

فزعة إلكترونية

وأضاف المزروعي: إنه بالتوازي مع برنامج «زايد الخير» تطلق «بيت الخير» فزعات إلكترونية أسبوعية على مواقع التواصل الاجتماعي لنجدة المرضى المحتاجين وغير المقتدرين على توفير رسوم ومتطلبات علاجهم، حيث بلغ ما جمعته هذه الفزعات خلال النصف الأول من العام الجاري 244 ألف درهم واستفاد منها 9 مرضى معسرين.

ونوه المزروعي بأن مساعدة المرضى تتم عبر دراسة حالاتهم من قبل الباحثات الاجتماعيات، حيث يفتح الباب أمام المتبرعين لتقديم المساعدة والإسهام في علاجهم وبعض الحالات تتم تغطيتها من قبل الجمعية إذا كانت تحتاج لمساعدة علاجية عاجلة. مشيراً إلى أن حملات دعم المرضى تلقى تفاعلاً لافتاً من المحسنين الكرام وحققت نجاحاً كبيراً يعكس مدى حب شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها للخير ومساعدة المحتاجين.

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