مختبرات "يونيلابس" تطلق نوعاً جديداً من فحوص كوفيد 19 لكشف سلالة دلتا

المصدر: وام

أعلنت شبكة مختبرات "يونيلابس" السويسرية للمختبرات التشخيصية - الحاصلة على شهادة "آيزو" من مركز الإمارات العالمي للاعتماد - إطلاقها نوعا مبتكرا من فحوصات "كوفيد-19" "PCR" قادرا على كشف سلالة "دلتا" المتحورة وهي من ضمن السلالات الأكثر عدوى وانتشارا مؤكدة أنها تعمل حاليا مع الجهات الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخدام الفحص الجديد.

يسهم هذا الابتكار في تسريع الوصول للحالات المصابة بسلالة "دلتا "وإتاحة الفرصة أمام السلطات الصحية لعزلهم وتتبعهم بما يسهم في تقليل فرص العدوى وتلقي المصابين الرعاية الصحية المناسبة حسب البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميا.

تأتي أهمية توفير "يونيلابس" هذا النوع الجديد من الفحوصات بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن متحور "دلتا" من فيروس "كورونا" في طريقه ليصبح "السلالة السائدة" في العالم حيث يشكل 91 بالمائة من الحالات المسجلة في بريطانيا وفقا لبيانات هيئة الصحة العامة.

وأكد تيموتيو غيماريش، المسؤول عن إدارة قسم "كوفيد-19" في شبكة "يونيلابس" أنه ونظراً لانتشار سلالة "دلتا" على نطاق واسع وبسرعة كبيرة عالميا وجهت إدارة مختبرات "يونيلابس" طاقمها بالعمل على تطوير فحوصات جديدة قادرة على كشف هذه السلالة لافتاً إلى أن المختبرات تستخدم نفس التقنيات التي طورتها لاكتشاف سلالة "كينت "المتحورة وأنها تحرص على تتبع واكتشاف أي سلالات متحورة في المستقبل.

وأوضح أن البيانات الطبية التي توصلت إليها مختبرات "يونيلابس" باتت تستخدم في تتبع انتشار سلالة "دلتا" المتحورة وتحديد السلالات الجديدة في بلدان كثيرة ما يساعد الجهات الصحية على اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء انتشار هذه السلالات، مؤكداً أن الاستراتيجيات المقبلة للتعامل مع الوباء والقائمة على البيانات الصحية ستسهم في تبني عمليات إغلاق ذكية وإنقاذ الآلاف من الأرواح وتقليل التداعيات الاقتصادية.

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