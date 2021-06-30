الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال يوليو

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن شهر يوليو يعد أحد أشهر الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث تتأثر المنطقة والدولة بامتداد المنخفضات الحرارية، وأهمها منخفض الهند الموسمي التي تعمل على رفع درجات الحرارة.

وتتعرض المناطق الجبلية الشرقية والجنوبية من الدولة لتكون السحب الركامية حيث تتطور هذه السحب بسبب الجبال وارتفاع في درجات الحرارة ويتسبب عنها سقوط الأمطار في فترات ما بعد الظهر، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر خاصة في النصف الثاني منه بامتداد منطقة التقارب بين المدارين(ITCZ) الذي يصاحبه تكون بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً.

وقد سجلت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 175.6ملم على خورفكان في سنة 1995.

وأشار المركز الوطني الي أن دورة نسيم البر والبحر تلعب دورا هاما خلال هذا الشهر حيث تتاثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحيانا برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحيانا وتكون محمل ومثيرة للغبار.

وتزداد الرطوبة النسبية في بعض الأيام في قترة الصباح الباكر على بعض المناطق

وقد يتشكل ضباب او ضباب خفيف في بعض الأيام القليلة خلال الشهر.

وتشير الإحصائيات المناخية الى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 34.8 و37.2°، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 40.7 و43.8 °م، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 29.1 و31.4 °م.

وسجلت أعلى درجة حرارة عظمى خلال شهر يوليو 51.8° في مزيرعة سنة 2017 وسجلت أقل درجة حرارة 17.9° في ركنة سنة 2004.

وبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 46 % ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 64% إلى 81% ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 19% إلى 29%.

فيما تشير البيانات المناخية الى ان أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2014 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 10 أيام ضباب ويوم ضباب خفيف.

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