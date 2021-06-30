مسؤولون إماراتيون يشاركون في حفل افتتاح القنصلية الإسرائيلية في دبي

المصدر: وام

شارك مسؤولون من دولة الإمارات في حفل افتتاح قنصلية دولة إسرائيل في دبي، كخطوة نحو تعزيز العلاقات الثنائية على ضوء توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في سبتمبر 2020.

وقد افتتح يائير لابيد، وزير خارجية إسرائيل، القنصلية الإسرائيلية في دبي يوم أمس "الثلاثاء" في أول زيارة يقوم بها وزير إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة، بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

ورحب معالي العلماء بهذه الخطوة، وقال: "بينما نتطلع إلى التعافي الشامل من جائحة كوفيد-19، الذي واجهته كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل كشريكين مقربين في الابتكار العلمي والتكنولوجي، نتوقع أن يتم تعزيز التبادل بين البلدين بشكل سريع"، مشيراً إلى أن القنصلية العامة لإسرائيل في دبي ستقدم الخدمات الأساسية للزوار الإسرائيليين إلى الإمارات العربية المتحدة وأولئك الذين يسعون للسفر من دولة الإمارات إلى دولة إسرائيل".

وأضاف معاليه: "في نهاية المطاف، من المقرر أن تنمو العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وفي الفترة المقبلة، سوف يستهل البلدان المرحلة التالية من التعاون".

تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي وقع في العام الماضي، والذي أدى إلى مباشرة العلاقات بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، جرى تعاون رفيع المستوى بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك في المجالات الصحية والتكنولوجية والتعليمية وفي قطاعات الاستثمار والسياحة والطيران، والتنسيق الدبلوماسي والقنصلي.

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