أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة تحتفل بالذكرى 25 على تأسيسها

المصدر: الشارقة - البيان

احتفلت أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة بذكرى مرور 25 عاماً، على إصدار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إنشاء أكاديمية العلوم الشرطية، حيث تطلق الأكاديمية بهذه المناسبة، مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية والثقافية والرياضية، وتستمر لغاية نهاية مارس المقبل، تزامناً مع الاحتفال بتخريج الدفعة 22 من الطلبة الضباط.

وقال العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية: تمر اليوم ذكرى مرور 25 عاماً على تأسيس الأكاديمية، حيث مرت خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة بأعوامها والزاخرة بإنجازاتها الكبيرة على كافة الأصعدة، العديد من المحطات المضيئة، وستطلق الأكاديمية بهذه المناسبة سلسلة متواصلة من الفعاليات المجتمعية والأمنية والثقافية والرياضية، التي تسلط الضوء على مسيرة الأكاديمية والمراحل التي مرت بها خلال هذه الفترة.

حرص

وبيّن العميد العثمني أن صاحب السمو حاكم الشارقة، حرص على رعاية ودعم الأكاديمية خلال مسيرتها العلمية والأمنية، وأردها حقاً أن تكون منارة للعلم والمعرفة، وصرحاً من صروح العطاء، لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، فقدم لها كل الدعم المادي والعلمي، وأحاطها برعايته وعنايته الكبيرة، وحرص على أن تكون من أفضل المؤسسات التعليمية الأمنية في المنطقة. وبفضل هذا الدعم كانت الأكاديمية وستبقى بإذن الله تحظى بمكانة مرموقة وترتقي في سلم الأفضلية بين قريناتها على المستوى الإقليمي والدولي.

إنجازات

وأوضح أن الأكاديمية حققت العديد من الإنجازات من خلال اعتماد برنامج البكالوريوس في العلوم الشرطية من وزارة التربية والتعليم، كما تم افتتاح برنامج الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، حيث عملت الأكاديمية بشكل دؤوب وحثيث وتحدت كافة الصعوبات والمعوقات لافتتاح البرنامج، وذلك بعد التوجيهات الكريمة التي صدرت من صاحب السمو حاكم الشارقة، لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لاستكمال أبناء الدولة خريجي الكليات والجامعات لدراستهم العليا، حيث تم طرح تخصصات إدارة الشرطة والبحث الجنائي والجودة والتميز في العمل الأمني، واستحداث نظام المسارات في تلك التخصصات، كما بذلت الأكاديمية قصارى جهدها للحصول على الاعتماد الأكاديمي للبرامج التي تم طرحها. وعملت على استقطاب هيئة تعليمية متميزة وكفاءات علمية من داخل الدولة وخارجها.

برامج

ولفت إلى أنه على الصعيد الميداني والعملي، تم استحداث برنامج التطبيقات الشرطية لمنتسبي برنامج البكالوريوس، وبرامج عملية أخرى تهدف إلى صقل المهارات القيادية وتعزيز الحس الأمني لدى المنتسبين، كما جرى خلال هذه الفترة تنظيم عشرات المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية والنقاشية، وعقد وتنظيم آلاف البرامج والدورات التدريبية في مختلف المعارف والتخصصات الأمنية والشرطية والقانونية والإدارية والمجتمعية وغيرها مما لا يسمح المجال للتطرق إليها.

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