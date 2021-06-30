«إيدك دبي 2021» يعرض ابتكارات وحلولاً ذكية متعلقة بطب الأسنان

شهدت الدورة الـ 25 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2021» المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي عروضاً حول آخر الابتكارات والحلول الذكية المتعلقة بطب الأسنان حول العالم، وإقبالاً كبيراً من الأطباء العالميين والمختصين وأعضاء نقابات الأسنان ورؤساء وأعضاء الجمعيات المعنية بطب الأسنان من حول العالم.

وأبهر معرض «إيدك دبي 2021»، الذي يشغل مساحة تقدر بـ 37300 متر مربع الزوار المتوقع أن يصل عددهم إلى 55000 زائر ومشارك على مدى أيام الحدث الـ3.

ومن أبرز ما يتم عرضه خلال معرض «إيدك دبي 2021» ابتكار «عيادة الأسنان المتنقلة الذكية»، والتي تم تطويرها وتصنيعها كلياً في دبي عن طريق شركة «نافكو» كمبادرة توفر حلاً سهلاً وذكياً للمرضى في المناطق النائية أو من ذوي الدخل المحدود.

بوابة

ولفتت المهندسة أريج المدهون مدير تطوير الأعمال لدى «نافكو» إلى حرص الشركة على تقديم أفضل الحلول والخدمات المتكاملة في مجال الرعاية الصحية المتطورة لخدمة المجتمع، ومساندة الشركات العاملة في هذا المجال، مؤكدة أن المشاركة في «إيدك دبي 2021» تعد بوابة وصول لأكبر الشركات العاملة في قطاع طب وتقديم أحدث الابتكارات والحلول الذكية والفعالة.

ومن جهة أخرى، قدمت شركة «فاتيك Vatech» تكنولوجيا ثورية في عالم أشعة تصوير الأسنان، حيث عرضت في معرض «إيدك دبي 2021» جهازاً حديثاً تم ابتكاره لتخفيف جرعة الأشعة التي يتعرض لها المريض خلال عملية تصوير الأسنان، حيث تقوم هذه التكنولوجيا على تقليل وقت الصورة، ما يقلل بدوره مدة تعرض المريض للأشعة مع المحافظة على الجودة والدقة للصور الناتجة.

ونوّه جيمس كو مدير المبيعات والتسويق لدى «Vatech» بأنّ الشركة واظبت على المشاركة في «إيدك دبي 2021» خلال السنوات الـ 10 الماضية، ما فتح لها سوقاً جديداً في المنطقة، وأتاح فرصة إطلاق منتجاتها المبتكرة للمختصين.

وفي مجال تقويم الأسنان عرضت العديد من الشركات آخر ابتكاراتها ومنتجاتها الذكية، حيث عرّفت شركة «American Orthodontics» الحضور على حل ثوري في مجال تقويم الأسنان يدعى «Iconix»، وهو تقويم أسنان تجميلي يجمع بين الصلابة والأداء الفعّال مع وضع الناحية الجمالية للابتسامة في عين الاعتبار كذلك.

منصة

وقال ياسر عبدالخالق المدير التنفيذي لـ «American Orthodontics»: يعد «إيدك دبي 2021» بالنسبة لنا وللعديد من الشركات العالمية منصة غنية تتيح لنا عرض منتجاتنا الجديدة، والتي تهدف إلى تقديم أفضل الحلول وأكثرها فاعلية للأطباء والمختصين والعاملين في المجال، ما يسهّل عليهم عملهم ويسهم في تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

ومن جانبها عرضت شركة «Dentsply Sirona» برنامجاً تم تطويره حصرياً لمنح حرية أكبر للأطباء عند رسم الخطة العلاجية لمرضاهم بسهولة وسرعة فائقة.

محاضرات

وشهد اليوم الثاني من «إيدك دبي 2021»، الذي يختتم غداً، العديد من المحاضرات العلمية المميزة التي قدمها خبراء ومختصون، وناقشت العديد من القضايا الملحة والمواضيع الرئيسية في المجال مثل: طب الأسنان الترميمي والإجراءات التجميلية للوجه وغيرها الكثير، وتضمن اليوم الثاني من الحدث كذلك العديد من المسابقات الطلابية، والتي يشارك فيها طلاب نخبة من الجامعات حول العالم.

شراكة استراتيجية

وينظم مؤتمر ومعرض «إيدك دبي» سنوياً من قبل مؤسسة «اندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في «اندكس القابضة» حيث يحظى باعتماد من قبل برنامج التعليم المستمر التابع لجمعية طب الأسنان الأمريكية.

ويقام هذا الحدث السنوي ضمن شراكة استراتيجية مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والشراكة العلمية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتقام دورة هذا العام من «إيدك دبي» بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي - مكتب فعاليات دبي للأعمال شريك الوجهة السياحية للحدث.

كما يحظى «إيدك دبي» بدعم كل من هيئة الصحة بدبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان والاتحاد العربي لطب الأسنان والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون واللجنة الخليجية لصحة الفم والأسنان وجامعة «رياض العلم» والأكاديمية العربية لتعليم طب الأسنان المستمر والجمعية السعودية لتقويم الأسنان والجمعية السعودية لطب الأسنان والجمعية السعودية للاستعاضة السنية والجمعية الدولية لبحوث طب الأسنان وملتقى نيويورك الكبير لطب الأسنان وجمعية «مانيتوبا» لطب الأسنان، وهو حدث شريك في الاتحاد العالمي لطب الأسنان.

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