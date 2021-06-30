لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البرازيلية تعقد اجتماعاً افتراضياً

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البرازيلية، للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الافتراضي الأول، مع لجنة الصداقة البرازيلية الإماراتية، في الكونغرس الوطني البرازيلي.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين، وآلية تبادل الخبرات والتنسيق لتوحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، في المحافل البرلمانية الدولية.

شارك في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البرازيلية، كل من: د. طارق حميد مطر محمد الطاير رئيس اللجنة، وعائشة محمد الملا نائب رئيس اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وسعيد راشد العابدي، ومريم ماجد بن ثنية، وهند حميد العليلي، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وعلي جاسم.

كما حضره عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة صالح أحمد السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية البرازيل، ومن أعضاء لجنة الصداقة البرازيلية الإماراتية، سعادة كل من: إدواردو نانتس بولسونارو رئيس اللجنة، وفلافيو جوزيه أرنوس، وانجيلو ماريو مارتينس.

واستعرض الاجتماع، أبرز ملامح العلاقات الثنائية الإماراتية - البرازيلية، وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة في مجال الأمن الغذائي، والبنية التحتية والصناعات، وتم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

علاقات

وأكد د. طارق حميد مطر محمد الطاير رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البرازيلية، في بداية الاجتماع، على عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين، وأهمية العمل على تعزيزها، من خلال توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين البرلمانين.

وقال الطاير: «نجتمع اليوم، في وقت يشهد فيه العالم ظروفاً استثنائية، بسبب تفشي جائحة فيروس «كورونا»، وبالنيابة عن المجلس الوطني الاتحادي، نود أن نعرب عن تضامننا الكامل مع جمهورية البرازيل في مكافحة جائحة فيروس «كورونا»، ورغبتنا الأكيدة في تعزيز التعاون بين مجلسينا في مواجهة آثار هذه الجائحة في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا».

وأضاف أن علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل، بأبعادها المختلفة، السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، تفتح آفاقاً واعدة لكلا البلدين، ونؤكد على رغبتنا في توطيد هذا التعاون الاستراتيجي بين الإمارات والبرازيل، واستكشاف المزيد من الفرص، لتنويع الشراكات في كافة المجالات والقطاعات.

وقال سعادته، إن المجلس الوطني الاتحادي يعبر عن تقديره، لتأكيد جمهورية البرازيل مشاركتها في معرض «إكسبو دبي 2020»، من خلال الشركات البرازيلية المتخصصة في الطاقة والمنتجات الزراعية.

تطور

من جانبه، أكد إدواردو نانتس بولسونارو رئيس لجنة الصداقة البرازيلية الإماراتية، خلال الاجتماع، على العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، والتي تشهد تطوراً مستمراً في جميع المجالات، خاصة الاستثمارية والاقتصادية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 2.79 مليار دولار في عام 2020 م.

وتطرق إلى أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي، والكونغرس الوطني البرازيلي، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية عقد اجتماعات ثنائية دورية، لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات البرلمانية.

واستعرض الاجتماع تداعيات فيروس «كورونا» على العديد من القطاعات الحيوية عالمياً، حيث أشار أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البرازيلية في المجلس الوطني الاتحادي، إلى جهود الإمارات في تذليل تلك التداعيات على العديد من دول العالم، منها البرازيل، حيث تم إرسال طائرة تحتوي على 12 طناً من الإمدادات الطبية، وأجهزة الفحص إلى البرازيل، في إطار التعاون المشترك، لدعم 12 ألفاً من العاملين في القطاع الصحي على احتواء «كوفيد 19»، بتوفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية.

وأكدت اللجنة على نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في إثبات قدرتها على مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، من خلال الإجراءات الاحترازية، والإجراءات الصحية النموذجية التي اتبعتها خلال هذه الفترة.

وفي نهاية الاجتماع، أكد المجتمعون على أهمية دور البرلمانيين لدعم القطاع الصحي خلال أزمة «كوفيد 19»، من خلال إصدار مشاريع قوانين تدعم جهود الدول في مكافحة انتشار الفيروس.

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