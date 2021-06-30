شرطة الشارقة تستعرض الفعاليات المقترحة لـ «إكسبو 2020»

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع السادس للجنة القيادة العليا ‏الدائمة بشرطة الشارقة 2021، الذي عقد‎ ‎بقاعة الريادة، بمقر نادي ضباط الشرطة، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب ‏القائد العام، والمديرين العامين، وأعضاء اللجنة من كبار الضباط بشرطة الشارقة‎.‎

وفي بداية الاجتماع، ثمّن اللواء الشامسي، اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعايته للكوادر العسكرية والمدنية في شرطة الشارقة، والذي يتجلى في إصدار سموه لقانون رقم (2)، ورقم (3) لسنة 2021 م، بشأن الموارد البشرية للعسكريين وللمدنيين، في الهيئات النظامية في الشارقة، اللذين سيشكلان إضافة نوعية لمنهج ومنظومة العمل الأمني في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وناقــــش الاجــــتماع جـــــدول أعماله، والقــــرارات والتوصـــــيات الصادرة عن الاجتماع السابق، وما تم إنجازه، واستعرض الفعاليات المقترحة لمعرض إكسبو الدولي 2020، بالإضافة إلى مناقشة أعمال اللجنة العليا لقوة الشرطة والأمن والسلامة في الإمارة، والمهام المنوط بها، كما ناقش الاجتماع نظام إدارة المقارنات المعيارية بالقيادة، والاطلاع على أفضل الممارسات، وعرض نتائج مؤشرات الشكاوى والمقترحات للنصف الأول من عام 2021 م، إلى جانب عدد من الموضوعات الهامة، التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه اللواء سيف الشامسي، الشكر والثناء للحضور، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة في تعزيز الأمن المجتمعي، داعياً إلى تقديم المزيد من الإنجازات، وصولاً لأعلى مستويات الجودة والريادة.

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