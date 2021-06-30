تعاون بين «أشغال الشارقة» و«الإمارات للمزادات»

المصدر: الشارقة - البيان

أبرمت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، مذكرة تفاهم مع «الإمارات للمزادات»، الشركة المتخصصة في تنظيم إدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، تتولى بموجبها الشركة، تنظيم المزادات الخاصة بالدائرة، والبيع بالمزاد العلني الإلكتروني، وتهدف المذكرة إلى تطوير آلية طرح مزايدات الدائرة إلكترونياً، لغرض استقطاب عدد أكبر من الشركات، لتقديم عروض الأسعار التي تتناسب مع القيم المالية للأصول المراد بيعها بالمزاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الدائرة في مقرها الرئيس، صباح أمس، وجرى توقيع مذكرة التفاهم من قبل المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، وعمر مطر المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، وبحضور مدير إدارة العقود، فاطمة حسن، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وستعمل «الإمارات للمزادات»، بموجب المذكرة، على استثمار خبراتها وتجاربها لتسريع وتبسيط إجراءات المزادات العلنية، عبر طرق وآليات متنوعة، من خلال استخدام أحدث الأنظمة والأساليب المبتكرة التي ترقى إلى أعلى معايير الأمان وسهولة الاستخدام، بما يسهم في إنهاء إجراءات بيع ونقل الأصول، وتأمين أعلى مردود للدائرة.

تعزيز

وأوضح المهندس علي بن شاهين السويدي، أن هذه الاتفاقية الموقعة لمدة 3 سنوات، تهدف لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين، في مجال تنظيم المزادات الإلكترونية الخاصة بالدائرة، وقد تم اعتماد مسودتها من قبل المجلس التنفيذي في الإمارة، كما تأتي في إطار سعي الدائرة إلى تقديم أفضل الخدمات لجمهورها، وفق أفضل المعايير، وإتاحة الفرص المتساوية للجميع، وخاصة الشركات الراغبة بالمشاركة في المزايدات.

لذا، تم الاستعانة بأكبر وأعرق شركات المزادات في الدولة، ألا وهي شركة الإمارات للمزادات، لما تمتاز به من خبرة عريقة في مجال طرح المزادات إلكترونياً، وكذلك لكونها شركة رائدة ومتخصصة في هذا المجال على مستوى الدولة.

إضافة نوعية

من جانبه، أشار عمر مطر المناعي، إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في تنظيم المزادات العلنية، حيث ستحرص «الإمارات للمزادات»، على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير، بديناميكية عالية، وبسهولة متناهية، بما يضمن تحقيق عائدات مجزية لدائرة الأشغال العامة بالشارقة، بأسعار تنافسية، ويحقق السعادة لمتعامليها، من خلال استخدام أرقى أنظمة المزايدة العالمية، مشيراً إلى أن التعاون مع الدائرة، يعد إضافة نوعية إلى قائمة شركاء «الإمارات للمزادات»، وخطوة تعكس مدى الثقة بسمعة وأداء وخدمات الشركة على مستوى الدولة والمنطقة.

من جهتها، أوضحت فاطمة حسن، أن توقيع هذه المذكرة، يصب في مصلحة الجميع، ويحقق الأهداف المرجوة منها، حيث سيتم طرح المزايدات العامة إلكترونياً، عبر المنصات العلنية المباشرة الإلكترونية والذكية، ليستطيع الجميع من مختلف أنحاء الدولة، المشاركة في المزايدة بكل يسر وسهولة.

وتتطلع دائرة الأشغال العامة بالشارقة، من خلال توقيع الاتفاقية مع الإمارات للمزادات، إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال بيع المنقولات المادية، بمختلف أشكالها، بما يُفيد المجتمع، ويحقق عوائد يمكن استثمارها في مجالات أخرى مفيدة.

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