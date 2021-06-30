إطلاق أول برنامج دبلوم في أمن المواصلات العامة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت إدارة أمن المواصلات ممثلة بمركز التدريب والإبداع، وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثلاً بمركز التميز في النقل، أول برنامج دبلوم في أمن المواصلات العامة.

ويعد هذا البرنامج أول مبادرة ضمن مذكرة التفاهم المُوقعة بين الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وإدارة أمن المواصلات بدبي، للعمل على ترسيخ محور أمن المواصلات في المنطقة، بما في ذلك تنمية المعرفة، وبناء القدرات، ومشاركة أفضل الممارسات لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن في قطاع النقل والمواصلات العامة في المنطقة.

وقال محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمواصلات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن البرنامج التدريبي يحوي ثلاثة نماذج تُمكن المشاركين من تطوير ونقل خطط أمن المواصلات العامة، إلى جانب تناوله لمنهجيات تختص في تقييم المخاطر الأمنية، وإدارة الحوادث وخطط الاستجابة.

والعمل على تمكين المشاركين في الدبلوم من معرفة أثر التكنولوجيا على الإدارة الأمنية والقدرة على التدقيق الأمني؛ وتم استقطاب خبراء عالميين لنقل المعرفة وأفضل الممارسات، إلى جانب الاستفادة من خبرات الأعضاء الرئيسيين في الاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

أهمية

من جانبه، أوضح العميد عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، أن الجانب الأكاديمي لا يقل أهمية عن الخبرة الميدانية، مؤكداً أن إدارة أمن المواصلات تلتزم بتبنّي كل المعايير العالمية لرفع مستواها المهني والأمني، وأن الإدارة تمضي قدماً في تحقيق الريادة الأمنية وتعزيز مفهوم الأمن والسلامة وترسيخه.

وذكر أن برنامج الدبلوم يتضمن ثلاثة نماذج تدريبية تتمثل في استراتيجيات أمن المواصلات والنقل في تقييم المخاطر والسيناريوهات وخطط الاستجابة المتبعة، والمفاهيم المتقدمة في أمن المواصلات، وأثر التكنولوجيا والتحولات التقنية والفنية على قطاع المواصلات العامة، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في جائحة كورونا، والمخرجات والتطلعات لما بعد الجائحة في منظومة شبكة أمن المواصلات.

وبيّن العميد عبيد الحثبور، أن برنامج الدبلوم في أمن المواصلات يأتي ضمن مبادرات الدعم الحكومي الهادفة إلى تطوير مهارات الكادر البشري، وتمكين الكفاءات الوظيفية في مختلف المجالات الأمنية، بما يترتب عليه فتح آفاق جديدة في إطار تبادل الخبرات وفق أساسيات متابعة وتقييم المنتسبين قبل وبعد الدورة التدريبية، موضحاً أن البرنامج التدريبي سيكون متاحاً لأصحاب الاختصاص في قطاع المواصلات بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

تجربة

بدوره، قال محمد مزغيني، السكرتير العام في الاتحاد العالمي للمواصلات العامة: «يحق للجميع الاستمتاع بتجربة تنقل آمنة أثناء استخدام وسائل المواصلات العامة، وعليه، وبالتعاون مع الشركاء، يفتخر الاتحاد العالمي للمواصلات العامة بإطلاق برنامج دبلوم أمن المواصلات العامة، ويقدّم هذا البرنامج الرائد جميع المفاتيح الرئيسية اللازمة لضمان أعلى مستويات الأمن في شبكة المواصلات العامة.

كما ويوفر تجربة حية لجميع أصحاب الاختصاص في مجال المواصلات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعتمد هذا البرنامج على المعرفة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، بالإضافة إلى المعرفة المحلية في المنطقة بما يساعد على خلق منهج فعّال وعملي لأمن المواصلات».

وأضاف «من خلال شراكتنا المتينة مع إدارة أمن المواصلات بدبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، نحن على ثقة أن هذا البرنامج سيوفر للمشاركين الأدوات التي يحتاجونها لضمان رحلة آمنة لمرتادي المواصلات العامة».

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