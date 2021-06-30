بلدية دبي تغلق 8 مؤسسات خالفت الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي 8 مؤسسات بسبب عدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم ومخالفة التعليمات الخاصة بأوقات الفتح والاكتظاظ، وشملت المؤسسات التي تم إغلاقها بشكل مؤقت لحين إزالة سبب المخالفة، وتعديل أوضاعها: مركزي لياقة بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي ومغسلتين ومقهيي شيشة ومركز تدليك وصالوناً، وذلك خلال يوم أول من أمس.

وبحسب التقرير اليومي للرقابة على المؤسسات نفذ مفتشو البلدية 2291 زيارة تفتيشية، وتم مخالفة مؤسستين وتوجيه 20 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 98%. فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2261 مؤسسة.

اشتراطات

وتحرص بلدية دبي على متابعة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها يومياً، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، ويقوم مفتشو البلدية بالتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق جميع اشتراطات الصحة والسلامة. كما تقوم بلدية دبي باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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