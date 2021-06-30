نصف مليون درهم لدعم مشاريع صندوق الزكاة

المصدر: أبوظبي - وام

تسلم عبد الله عقيدة المهيري، الأمين العام لصندوق الزكاة، شيكاً بمبلغ 500 ألف درهم الدفعة الثانية من التبرع، لدى استقباله بمقر الصندوق فيروز ميرشانت مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «بيور جولد» بحضور الدكتور محمد البلوشي مدير إدارة خدمات مستحقي الزكاة، والدكتور عبد الرحمن الحمادي مدير خدمات المزكين وتنمية الإيرادات وسالم سعيد مدير مكتب الأمانة العامة.

وأكد ميرشانت: أن مجموعة «بيور جولد» تعتز بشراكتها الاستراتيجية في المجال الإنساني مع صندوق الزكاة، وتهتم كثيراً بتعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها.

وأكد الأمين العام: أن الصندوق درج على تبني المبادرات والأفكار التي تعمل على كسب ثقة المزكين والمحسنين لصالح المستحقين، وبفضل التخطيط الجيد تمكن من إقامة شراكات هادفة وبناءة مع القطاع الخاص.

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