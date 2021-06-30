«صحة أبوظبي» تقدم مركزاً شاملاً لرعاية وعلاج أمراض الدم والأورام

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعزيز «نموذج ممارسات المجموعة» لديها من خلال دمج خدمات قسم أمراض الدم والأورام للكبار في مدينة الشيخ خليفة الطبية، المدينة الطبية التخصصية الرائدة من المستوى الثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكبر مركز طبي تعليمي في أبوظبي، مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر مستشفيات الدولة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الحرجة والمعقدة والمشروع المشترك بين «صحة» و«مايو كلينك».

خبرات

ومن مقره في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، سيجمع مركز «صحة» الجديد والشامل لأمراض الدم والأورام بين سجل الإنجازات الحافل لمدينة الشيخ خليفة الطبية، وبين الخبرات الدولية المتميزة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، لتزويد المرضى بخدمات رعاية صحية ذات معايير لا تُضاهى، مع تعزيز وصول المرضى إلى خدمات الرعاية الأولية والخبيرة في مختلف التخصصات الطبية.

جودة

وقال الدكتور طارق فتحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة»: تتمثل رؤيتنا في «صحة» بتوفير أعلى مستويات الجودة في خدمات الرعاية الصحية لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل، ومع سعينا الدؤوب لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة في تعزيز قطاع الرعاية الصحية لتزويد أفضل الخدمات العلاجية ضمن فئتها.

واعتماد أحدث التقنيات والأساليب المبتكرة، تتميز «صحة» باستراتيجيتها الواضحة التي تشتمل على تبسيط الخدمات في منشآت الرعاية الصحية وتحسين الكفاءات وإنشاء المراكز المرموقة لتوفير الرعاية المتخصصة والشاملة. ويُمثل هذا المفهوم جزءاً أساسياً من رحلتنا نحو المستقبل في إنشاء شبكة عصرية متطورة تلبي احتياجات الأعوام الخمسين القادمة وما وراءها.

وأضاف: إن اعتمادنا لنهج شامل ومتكامل في التعاون سيوفر للمرضى المصابين بأمراض الدم والأورام لدينا رعاية متعددة التخصصات، مع تركيز على الخبرات وأساليب العلاج عبر شركائنا في «مايو كلينك»، والارتقاء بتجربة المريض مع ضمان استمرار توفير خدمات الرعاية الفائقة.

وفي إطار تكامل الخدمة، سيتوسع قسم أمراض الدم والأورام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية ليشمل وحدة للمرضى الداخليين بسعة 30 سريراً، ووحدة لفصل مكونات الدم تضم 8 أسرّة، وقسماً جديداً لخدمات نقل الدم.

وسينتقل إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية برنامج الزمالة الوحيد لأمراض الدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تم تقديمه رسمياً في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل القسم الجديد على إنشاء مركز شامل لزراعة الخلايا الجذعية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وستوفر مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي علاج السرطان بالفصد الضوئي خارج الجسم، ورعاية أمراض الدم الحادة وسرطان الدم، بقيادة الدكتور شاروخ هاشمي، رئيس قسم أمراض الدم والأورام والمدير السابق لعيادة زراعة نخاع العظام والمتابعة والناجين من السرطان في «مايو كلينك» بمينيسوتا، حيث يوفر نطاقاً واسعاً متعدد التخصّصات لخدمات الرعاية الصحية والعلاجات في مكان واحد، مدعومة بأفضل الخبرات في تخصصاتها.

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