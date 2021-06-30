ندوة افتراضية لتصحيح الاعتقادات الخاطئة حول لقاحات «كوفيد 19»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

يقيم مستشفى رأس الخيمة ندوة مجانية عبر الإنترنت بعد غد من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

وذلك ضمن فعاليات برنامج المستشفى الهادف إلى إعادة تأهيل الأشخاص الذين أصيبوا بـ«كوفيد 19»، وسيناقش مجموعة من الخبراء والأطباء مواضيع متنوعة تتعلق بـ«كوفيد 19» مثل اختبارات الأجسام المضادة واللقاحات والمناعة الجماعية بهدف نشر الوعي وتثقيف الحضور وتصحيح الاعتقادات الخاطئة حول اللقاحات. كما سيحصل الحضور على إجابات عن جميع أسئلتهم واستفساراتهم في جلسة النقاش المباشرة في نهاية الندوة.

وتعليقاً على الموضوع، قال الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: على الرغم من إثبات لقاح «كوفيد 19» فعاليته وأمانه وقدرته على إنقاذ الأرواح، ما زال لدى الكثيرين بعض الشكوك والمخاوف التي تمنعهم من تلقيه. ونحرص في هذه الندوة المرتقبة، التي تشكّل جزءاً من سلسلة جلسات تثقيفية لدعم المجتمع، على مساعدة الجميع على اتخاذ قرارات واعية ومدروسة.

ومن جانبه، قال البروفيسور أدريان كينيدي، مدير قسم الصحة العربية ونمط الحياة: ننصح الجميع بالمشاركة في هذه الجلسة للتخلص من أي شكوك تراودهم حول اللقاح والحصول على إجابات شافية حول أمان اللقاح وفعاليته وحاجة الجسم للأضداد التي يحتويها.

جهود حثيثة

وبدورها، علّقت الدكتورة سويتا أداتيا، أخصائية الأعصاب ورئيسة قسم الأمراض العصبية في مستشفى رأس الخيمة: على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الصحية والحكومات في مختلف أنحاء العالم لاطلاع الجميع على أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بالفيروس، يواصل بعض الأشخاص البحث عن إجابات لأسئلتهم المتعلقة باللقاح والمناعة والأضداد وغيرها.

خصوصاً مع التحور المستمر للفيروس وظهور سلالات جديدة وانتشار المزيد من الأبحاث مع كل تحديث، مما يصعب مهمة مواكبة وتتبع المعلومات الصحيحة على أفراد المجتمع. ويتمحور هدفنا في هذه الندوة على مساعدتهم على فهم الطبيعة المتغيرة للفيروس والاستعانة بمصادر موثوقة ومطلعة للحصول على المعلومات.

أسئلة شائعة

وستركز الجلسة على الإجابة عن أكثر الأسئلة انتشاراً مثل هل يمكن إعطاء لقاح «كوفيد 19» للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كارتفاع الضغط وأمراض الكلى المزمنة؟ هل يمكن للنساء الحوامل والمرضعات تلقي اللقاح؟ هل من الممكن تبديل نوع اللقاح بعد تلقي أول جرعة؟ ما هي مدة الوقاية التي يوفرها اللقاح؟ من هم الأشخاص الذين يفضل عدم حصولهم على اللقاح؟

هل يمكن للمصابين بالربو أو أمراض مزمنة أخرى تلقي اللقاح؟ لماذا يصاب البعض بالعدوى حتى بعد تلقيهم لجرعتي اللقاح؟

ما مدى صحة ما يقوله البعض إن ارتفاع الحرارة أو الإصابة بأعراض الحمى الأخرى بعد تلقي اللقاح دليل على فعاليته؟ هل من الطبيعي عدم ظهور أي أعراض عند تلقي اللقاح؟ لقد أصبت بـ«كوفيد 19» الشهر الماضي، فهل يمكنني تلقي اللقاح ومتى؟ هل يوفر اللقاح المنتشر حالياً الوقاية من جميع تحورات الفيروس؟ وسيجيب المتحدثون في الندوة عن جميع هذه الأسئلة وغيرها الكثير.

وتضم قائمة المتحدثين في الندوة الافتراضية الدكتور حافظ أحمد، الأستاذ المساعد في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية ورئيس قسم الطب الجزيئي في مستشفى رأس الخيمة.

والدكتورة سويتا أداتيا، أخصائية الأعصاب ورئيسة قسم الأمراض العصبية في مستشفى رأس الخيمة، والبروفيسور أدريان كينيدي، مدير قسم الصحة العربية ونمط الحياة، بالإضافة إلى الدكتور هاركيرات ويلكو، أخصائي الصحة ونمط الحياة. ويمكن للمهتمين بحضور الجلسة والحصول على الأجوبة حول هذا الموضوع، الدخول إلى الموقع الإلكتروني https://rakhospitalrehab.com/wregister.php?id=8 والتسجيل.

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