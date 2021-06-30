«دبي للسيدات» يقدم عرض عضوية حصرياً للحاصلات على لقاح «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

تأكيداً على التزامه بالمسؤولية المجتمعية وتشجيعاً لتلقي السيدات للقاح «كوفيد 19»، يقدم نادي دبي للسيدات وتحت شعار «معاً أكثر صحة»، عرضاً حصرياً على جميع عضويات النادي، للسيدات الحاصلات على لقاح «كوفيد 19» سواء من العضوات الحاليات الراغبات في تجديد اشتراكهن أو المشتركات الجدد في النادي للإسهام في تعزيز بيئة صحية آمنة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع.

ويتضمن العرض خصم 20% على قيمة جميع عضويات النادي بما في ذلك العضوية السنوية الشاملة، عضوية الـ 3 أشهر، وعضوية الشهر، ويسري العرض حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك لمزيد من التشجيع ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من السيدات للاستفادة من هذا العرض.

محور الصحة

وأكدت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة أن هذا العرض يأتي في إطار تضافر الجهود بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته لتشجيع الجميع على تلقي اللقاح خصوصاً السيدات، مشيرة إلى أن المرأة هي محور الصحة في المجتمع ومقدمة الرعاية الأولى فيه.

تعزيز الوعي

وقالت البستكي: إن نادي دبي للسيدات يحرص على الاضطلاع بمسؤولياته في تعزيز الوعي المجتمعي من خلال التشجيع على تلقي اللقاح.

مشيرة إلى أن عرض الخصم المقدم يشمل تجديد العضويات للعضوات، وللراغبات في الاشتراك في إحدى العضويات على حد سواء، بشرط إبراز بطاقة التطعيم التي تثبت تلقي جرعتي اللقاح، مؤكدة أن النادي سيواصل إطلاق العروض والمبادرات التي تدعم توجه الدولة وتعزز جهود استقرار الوضع الصحي في الدولة من أجل سلامة الجميع.

خطى سريعة

وأضافت المها البستكي: تمضي الإمارات بخطى سريعة نحو محاصرة فيروس كورونا وعلينا جميعاً ومن مواقعنا المختلفة الإسهام في هذا الاتجاه بكل السبل الممكنة وأولها تلقي اللقاح بالإضافة لاستمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية المطبقة في الدولة والمعتمدة من قبل الجهات المعنية.

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