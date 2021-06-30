قبول مجلة «صحة دبي» الطبية في شبكة العلوم العالمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن قبول «مجلة دبي الطبية» في كشاف «شبكة العلوم Web of Science» لتكون المجلة الأولى في دخولها للشبكة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يعد المقياس العالمي لاعتماد جودة المجلات الطبية.

وأعلنت الهيئة عن قبول المجلة وتضمينها في «قاعدة البيانات الطبية Embase» والتي تحتوي على أكثر من 32 مليون مقالة من أكثر من 95 دولة.

وأكدت الدكتورة وديعة شريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي أهمية قبول المجلة وإدراجها ضمن «شبكة العلوم»: التي تعد مرجعاً عالمياً لجميع فئات الباحثين والأكاديميين للتأكد من قائمة المجلات المسجّلة في الشبكة قبل نشر أبحاثهم لتفادي التعرض للنشر في المجلات غير الموثوقة، مشيرة إلى أن قبول «مجلة دبي الطبية» في كشاف «شبكة العلوم» يعتبر شهادة عالمية على موثوقية المجلة وتماشيها مع المعايير العالمية في هذا المجال من حيث الجودة والتحكيم والمصداقية.

تحديث

وأوضحت الدكتورة وديعة محمد شريف أن «شبكة العلوم» تقوم بإصدار تقارير دورية لتحديث قوائم المجلات والترتيب العالمي لـ«معامل التأثير Impact Factor»، ومن ثم تعمل على إضافة مجلات علمية رصينة واستبعاد المجلات التي تتحول إلى العمل التجاري.

وقالت إن جودة المجلات الطبية المحكّمة يتم قياسها من خلال درجة «معامل التأثير»، وهو مؤشر مبني على تكرار عدد الاقتباسات والاستشهادات لبحوث مجلة ما في منشورات علمية أخرى، ويحسب عادة لسنتين أو أكثر، وعليه فإن «مجلة دبي الطبية» في طريقها للحصول على «معامل التأثير».

وتعتبر «شبكة العلوم» المرجع الأساس لحساب «مؤشر تأثير المؤلف H-Index» والذي اعتمدته العديد من الجامعات كشرط أساسي للترقية العلمية، ومؤشراً لكل من إنتاجية وانتشار المؤلف، وبناءً على عدد منشوراته، وكمية الاقتباس والاستشهادات في البحوث العلمية المصنفة والمنشورة فقط في «شبكة العلوم»، وبذلك تكون «مجلة دبي الطبية» مقبولة محلياً وإقليمياً وعالمياً في كل المؤسسات الطبية والصحية والعلمية والبحثية والأكاديمية وجميع المقالات التي نشرت بها متضمنه في «مؤشر تأثير المؤلف».

تواصل

ودعت الدكتورة وديعة شريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي الباحثين والمؤلفين في هيئة الصحة بدبي وبالذات أطباء الامتياز والإقامة إلى النشر في «مجلة دبي الطبية» لضمان الحصول على «مؤشر تأثير المؤلف».

وأكدت أهمية التواصل مع الهيئات التدريسية في المؤسسات الأكاديمية وغيرها من المؤسسات البحثية للنشر في «مجلة دبي الطبية» لضمان دخول أبحاثهم في المقاييس العالمية للاقتباسات وعدم ضياع جهودهم لأغراض الترقيات العلمية.

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