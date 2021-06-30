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    محمد بن راشد: مسبار الأمل يصور ظاهرة الشفق المتخفي لأول مرة في تاريخ البشرية

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    • البيان
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    أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله" أنه لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل - أول مسبار عربي إسلامي - ظاهرة الشفق المتخفي 

    وقال سموه في حسابه على تويتر" فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق، والقمر اذا اتسق" صدق الله العظيم ..لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل - أول مسبار عربي إسلامي - ظاهرة الشفق المتخفي Discrete Aurora على الكوكب الأحمر .. لنفتح للبشرية آفاق جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية "…

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