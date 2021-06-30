محمد بن راشد: مسبار الأمل يصور ظاهرة الشفق المتخفي لأول مرة في تاريخ البشرية
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله" أنه لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل - أول مسبار عربي إسلامي - ظاهرة الشفق المتخفي
وقال سموه في حسابه على تويتر" فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق، والقمر اذا اتسق" صدق الله العظيم ..لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل - أول مسبار عربي إسلامي - ظاهرة الشفق المتخفي Discrete Aurora على الكوكب الأحمر .. لنفتح للبشرية آفاق جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية "…
#محمد_بن_راشد : " فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق، والقمر اذا اتسق" صدق الله العظيم ..— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 30, 2021
لأول مرة في تاريخ البشرية يصور #مسبار_الأمل - أول مسبار عربي إسلامي - ظاهرة الشفق المتخفي Discrete Aurora على الكوكب الأحمر .. لنفتح للبشرية آفاق جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية … pic.twitter.com/Isx4dVAZh0