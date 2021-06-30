محمد بن راشد: مسبار الأمل يصور ظاهرة الشفق المتخفي لأول مرة في تاريخ البشرية

المصدر: البيان

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله" أنه لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل - أول مسبار عربي إسلامي - ظاهرة الشفق المتخفي

وقال سموه في حسابه على تويتر" فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق، والقمر اذا اتسق" صدق الله العظيم ..لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل - أول مسبار عربي إسلامي - ظاهرة الشفق المتخفي Discrete Aurora على الكوكب الأحمر .. لنفتح للبشرية آفاق جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية "…

#محمد_بن_راشد : " فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق، والقمر اذا اتسق" صدق الله العظيم ..

لأول مرة في تاريخ البشرية يصور #مسبار_الأمل - أول مسبار عربي إسلامي - ظاهرة الشفق المتخفي Discrete Aurora على الكوكب الأحمر .. لنفتح للبشرية آفاق جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية … pic.twitter.com/Isx4dVAZh0 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 30, 2021

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